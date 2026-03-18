David Gaitán es uno de los dramaturgos latinoamericanos más versátiles. Es actor, director, escritor y dramaturgo. Algunos lo conocen por el guion de Una película de policías, trabajo por el que en 2022 ganó el premio Ariel (Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas), otros lo recuerdan por su papel en las películas Nosotros los nobles o Los adioses, mientras que otros han visto cualquiera de las 40 obras de teatro que ha escrito, dirigido o actuado. Otros lo reconocen como profesor.

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A David Gaitán le gusta contar e interpretar historias. Por eso, cuando estudiaba actuación, entendió que, para ingresar al círculo profesional que hasta entonces disfrutaba como espectador, debía contar sus propias historias.

“A partir de esta necesidad, tomé la decisión de especializarme tanto en la dirección como la dramaturgia. Desde entonces pienso en la teatralidad —y ahora también sumando los mundos audiovisuales— como un universo que me fascina desde distintos lugares y que distintos proyectos plantean como diversas puertas de entrada”, dice el dramaturgo.

“A veces tengo la oportunidad de reunirlos, como lo haré durante la presentación de El mar es un pixel en Bogotá durante el FIAV Bogotá; pero a veces entro por una única puerta. Es decir, a veces solo escribo, solo actúo o dirijo un texto que no es mío. Pero sí, me fascina mucho la construcción de la ficción. Soy muy metódico a partir del punto desde el que me acerco y así he ido construyendo mi carrera”, agrega.

Muchos reconocen a David Gaitán por sus roles en las películas Nosotros los nobles o Los adioses. Muchos otros lo han visto en una de las 40 obras de teatro que ha escrito, dirigido o actuado. Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

El mar es un pixel, cuyas funciones están programadas para el 27 y 28 de marzo en el Teatro Cafam, comienza cuando una lista aparece súbitamente en la puerta de la iglesia de una pequeña aldea, en la que los habitantes experimentan cómo su honra crece o desaparece al ritmo del clamor popular. Una especie de ciborg llega, igual de sorpresivamente, a las casas con la promesa de mejorar la calidad de vida ayudando en las tareas cotidianas, en los retos profesionales o incluso en el campo sexual.

La pieza teatral producida por Teatro UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) no es futurista, es muy del presente, pero está escrita en verso, muy típico del Siglo de Oro, época en la que el honor inspiraba gran cantidad de obras.

“La honorabilidad como tema, por diversas razones —entre ellas supongo que mi propio momento de vida, mi edad, la profesión, y la cualidad mínimamente pública que tengo, digo mínimamente porque es dentro de un grupo muy chiquito de personas—, hizo que desde hace unos años pensara mucho en el honor, el buen nombre, sus implicaciones, su importancia”, añade Gaitán, quien recalca que el honor es “un valor muy particular porque es una fragilidad muy única, una vulnerabilidad muy expuesta, muy lejos de las legislaciones y del territorio legal”.

La pieza teatral producida por Teatro UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) no es futurista, es muy del presente, pero está escrita en verso. Foto: Pili Pala / Teatro Unam

El honor, un valor que para el dramaturgo está muy ligado a la época medieval o renacentista, ha tomado un peso actual muy importante debido a la tecnología y la manera en que está inserta en nuestra vida cotidiana, y cómo ha borrado los límites entre vida pública y vida privada.

“Las redes sociales, el internet y ahora la inteligencia artificial, así como el uso y la manipulación del valor de la verdad, hacen que la verdad sea casi un fantasma en la sociedad contemporánea. Ya no sabemos dónde está, no sabemos en qué confiar, si las noticias que vemos son ciertas o no, si las imágenes o incluso los videos lo son”, expresa.

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El mar es un pixel ha tenido casi 40 funciones y la obra ha sufrido un “proceso quirúrgico” que le hacer tener un final muy diferente al que con el que debutó. Asimismo, se le han “recortando partes y ajustando cosas” sin perder la “rima y métrica rigurosa” porque al verso “no se puede simplemente quitar una palabra o una frase; hay que entrar a la estrofa, a las sílabas, a la rima, a lo que se quita y lo que se sustituye”.

Otra de las novedades es que David Gaitán la está actuando, en vez de su colega Hernández del Riego, así que el público colombiano podrá verlo nuevamente en escena, tras sus pasos anteriores por el Festival Internacional de Teatro de Manizales.

Pero, más allá de los movimientos internos de El mar es un pixel, es la realidad geopolítica mundial la que cambia constantemente, hecho que pone en conversación temas como “quiénes somos, qué queremos, a qué le tenemos miedo, dónde está la verdad”. Para el dramaturgo, esto abre la “gama de interpretaciones alrededor de la obra”.

Las artes vivas como acto de resistencia

Para Gaitán las artes vivas surgen como oposición al desborde de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Sin desconocer que el “terreno digital” ha facilitado la vida para un sector de la sociedad porque “diluye fronteras, acorta distancias y tiempos”, sobre todo durante la pandemia, las artes vivas aparecen como acto de resistencia.

‘El mar es un pixel’, del dramaturgo mexicano David Gaitán. Foto: Pili Pala / Teatro Unam

“Hace unos años, el concepto de artes vivas era una especie de pleonasmo innecesario, pero hoy me parece una postura de resistencia. Las artes vivas pueden tomar un nivel de significación mucho mayor porque responden a la necesidad humana del contacto, de la confirmación tangible de que lo que estamos viendo es real, aun cuando estemos hablando de ficción, que son personas de carne y hueso operando para generar pensamiento sensible, y que no es una construcción de una inteligencia artificial”.

En ese sentido, para él es notable y excepcional “frente a lo que implica, en términos logísticos y desplazamientos, hacer un festival de artes vivas como el FIAV Bogotá”.

Tener la posibilidad de presentar obras en otros territorios, o ver las propuestas de otros países, es algo que para Gaitán abre horizontes políticos y artísticos porque “nos ayuda a ver en qué lugar de la conversación estamos artística y culturalmente; y nos posibilita saber cómo ven el mismo fenómeno en otros lugares, qué diferencias tenemos con otras culturas o por qué algo aquí no resuena como se esperaba”.

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Volver a Colombia y ser parte de la circulación artística que promueve el FIAV Bogotá le parece “fundamental en la formación de la identidad de cualquier cultura”.

Para Gaitán, una de las peores condenas para la identidad de un país es “privarlo de lo que ocurre fuera de sus propias fronteras”. Nada más peligroso que esa frase persecutoria según la cual el mundo empieza y termina en las propias fronteras porque “la cantidad de puentes que la imaginación hace solo por ver algo de otro lugar es fascinante”.

*Entradas disponibles en TuBoleta.