Este festival nació para recuperar la magia y el orgullo que les representó a Bogotá y a Colombia, por años, el Festival Iberoamericano de Teatro gestado por Fanny Mikey, que hizo de la capital un epicentro mundial de las artes escénicas. En su primera edición, en 2024, el FIAV dejó un punto inicial esencial. Se convirtió en el único proyecto hasta la fecha que logró unir visiones distintas como las del minCulturas y la Secretaria de Cultura de Bogotá y, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá, darle forma al sueño, ofreciendo al público un evento robusto de gran curaduría. En 2026, ese sueño crece, y esa es una gran noticia.

Juntos logran cosas importantes, como este genial festival que crece. En 2026, MinCulturas, la Secretaría de Cultura e Idartes, la Cámara de Comercio de Bogotá y CoCrea lo harán realidad, ¡pero necesitan del público! | Foto: cortesía / A.P.I.

Como explicó la ministra de Culturas Yannai Kadamani en el lanzamiento de la segunda edición, a realizarse del 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, el FIAV no es una obra de las instituciones que lo hacen posible, no solamente, porque no hubiera sucedido de no ser por el impulso de gestores culturales y artistas que clamaron a estas instituciones ponerse las pilas y recuperar ese legado.

Y aquí estamos ahora. El FIAV da en 2026 un paso más firme, más fuerte, más vasto, más inclusivo, y tiene todo para atraer más público. Tendrá lugar en teatros, plazas y parques y celebrará las expresiones de teatro, música, danza, performance, circo, clown, teatro gestual y narración oral. Además, se plantea como un festival para quienes tienen la capacidad de pagar boletas para espectáculos asombrosos (y se sabe que Bogotá lo tiene), pero también para quienes no (una gran mayoría, que también necesita arte en su vida).

La fiesta de lanzamiento estuvo llena de color y música, muy acorde con lo que el FIAV se propone. | Foto: Lina Rozo - Minculturas

En un hermoso evento de lanzamiento, marcado por la música, la danza, algo de teatro pedagógico y humorístico entre los discursos y un inesperado láser que se alzó al cielo en símbolo de unidad y aspiración, se presentó un adelanto de lo que sucederá, y eso incluye la programación internacional.

En ese sentido, habrá obras de Canadá, China, España, Argentina y Rusia. Y sí, en ese orden de ideas, también se lanzó el plan de abonos Pioneros Fiav (algo así como la etapa Creyentes de los festivales Estéreo Picnic), que ofrece cuatro opciones de beneficios especiales por pronta compra.

Zenit Aerial Ballet de España nos hará soñar mirando hacia el cielo, con dos espectáculos. | Foto: Cortesía FIAV / A.P.I.

En esta nueva avalancha de artes vivas que se toma la Semana Santa de 2026, la Comunidad de Madrid será la región internacional invitada de honor y el Caribe colombiano, la región nacional invitada de honor. Por su parte, la participación colombiana incluirá 41 obras distritales (38 se seleccionarán a través de una invitación pública ya cerrada) y 30 espectáculos nacionales (elegidos a través de una convocatoria abierta hasta el 15 de diciembre).

Como recalcó a SEMANA la ministra Kadamani, el mayor presupuesto de esta nueva edición permitió, entre varios frentes, abrir esta convocatoria nacional y darle aún más alcance y representatividad al evento. Se plantea también que mucho de lo que presenta el FIAV también llegue a distintos puntos del país, a través de la red de teatros públicos. Se llevarán tres producciones internacionales a tres regiones de Colombia.

Postales del lanzamiento del 2ndo FIAV, que en Semana Santa de 2026 se tomará Bogotá con teatro y artes vivas en plazas y espacios culturales (y en la red de teatros en Colombia). Con palabras de la ministra de Culturas, Yannai Kadamani. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zbpIXRSLMR — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

Lo más destacado, hasta ahora...

Entre las obras internacionales sobresalen cuatro producciones de sala de la región internacional invitada de honor, la Comunidad de Madrid.

Numancia, nueva versión del clásico de Miguel de Cervantes producida por los Teatros del Canal y adaptada y dirigida por José Luis Alonso de Santos.

'Numancia', Teatros del Canal, España. | Foto: marcosGpunto

Viaje al amor brujo, del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que rinde homenaje al célebre compositor Manuel de Falla y se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

'Viaje al amor brujo', Ballet Español de la Comunidad de Madrid, España. | Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

Caperucita en Manhattan, una producción del Teatro de la Abadía que adapta la novela de Carmen Martín Gaite, bajo la dirección de Lucía Miranda

'Caperucita en Manhattan', Teatro La Abadía, España. | Foto: Dominil Valvo

Casting Lear, coproducción entre Andrea Jiménez y el Teatro La Abadía. Esta última una versión-simulacro de ‘Rey Lear’ de William Shakespeare en la que Andrea Jiménez dirige en directo a un actor distinto cada noche en el rol de Lear.

'Casting Lear', Andrea Jiménez, España. | Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

De Tao Ye, cofundador de la compañía Tao Dance Theater, se presentarán dos piezas de su ‘Serie numérica’. | Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

Desde Canadá y China llegarán propuestas de dos grandes referentes de la danza contemporánea mundial: Marie Chouinard y Tao Ye. De Tao Ye, cofundador de la compañía Tao Dance Theater, se presentarán dos piezas de su Serie numérica, en la que, a través de experimentos minimalistas, explora el cuerpo humano como elemento visual desprovisto de narración o de representación.

'Henri Michaux Movimientos' - Compagnie Marie Chouinard, Canadá. | Foto: Sylvie-Ann Paré

La Compagnie Marie Chouinard presentará dos de sus trabajos más reconocidos: 24 preludios de Chopin, inspirada en las composiciones para piano del célebre compositor polaco, y Henri Michaux: Movimientos, en la que los dibujos del poeta y pintor belga Henri Michaux se traducen en danza.

Este primer grupo de obras internacionales incluye la obra Muerte ordinaria, del Teatro de las Naciones de Rusia, una adaptación de la novela corta La muerte de Iván Ilich, del legendario escritor ruso León Tolstoi. Es dirigida por Valery Fokin y protagonizada por Evgeny Mironov.

'Baco Polaco', Teatro San Martín, Mauricio Kartun, Argentina. | Foto: Carlos Furman

Latinoamérica está representada por la producción argentina Baco polaco, del Teatro San Martín de Buenos Aires y escrita y dirigida por Mauricio Kartún. Según el dramaturgo y director argentino, esta pieza es un pastiche de Las bacantes, tragedia del griego Eurípides.

En cuanto a la programación en espacios abiertos, ya están confirmados dos espectáculos de gran formato del grupo español Zenit Aerial Ballet, Aria y Nexus. Y al igual que en su primera edición, el FIAV tendrá presentaciones gratuitas en diversos lugares de la ciudad, como plazas principales, parques y otros espacios públicos.

‘Aria’, Zenit Aerial Ballet, España. | Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

Más colores

La programación nacional incluirá también los estrenos de la Beca de la Ley de Espectáculos Públicos de Bogotá, el estreno de un homenaje a la gestora, bailarina, escultora y maestra Delia Zapata Olivella, producido por el Centro Nacional de las Artes, y un homenaje al Teatro La Candelaria, que en 2026 cumple 60 años.

El dramaturgo colombiano Johan Velandia nos habla sobre qué podemos esperar de la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV), que tendrá lugar en 2026, a minutos del lanzamiento del evento. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/vMyXcBybma — Revista Semana (@RevistaSemana) December 10, 2025

Una fiesta emocionante abrió las expectativas sobre lo que viene en 2026. | Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

La programación artística se complementará con la agenda académica y el Mercado FIAV Bogotá, una plataforma de proyección que generará encuentros entre programadores internacionales y nacionales y artistas colombianos para promocionar las obras, buscar oportunidades de circulación, crear conexiones, redes y otras posibilidades de negocios.