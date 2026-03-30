Durante la Semana Santa de 2026, los habitantes de Bogotá podrán acceder a una pista de hielo gratuita en la localidad de Bosa, una iniciativa que busca ofrecer espacios de recreación para las familias durante la temporada de receso.

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La Alcaldía Local de Bosa anunció que desde el 28 de marzo y hasta las 10 de mayo los ciudadanos podrán asistir a esta pista de manera gratuita, para disfrutar de la experiencia.

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Un espacio pensado por la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía Local de Bosa para que todas las familias, amigos y vecinos vivan una experiencia única. pic.twitter.com/FqrxwuBTsp — Alcaldía Local de Bosa (@AlcaldiadeBosa) March 28, 2026

Según la alcaldía local, esta actividad hace parte de una estrategia para promover el uso del tiempo libre y acercar eventos culturales y deportivos a la comunidad, especialmente en el suroccidente de la ciudad.

La Alcaldía indicó que los ciudadanos podrán ingresar por turnos, los cuales se asignan directamente en el lugar, dependiendo de la disponibilidad y la cantidad de personas en fila.

Cómo acceder a la pista de hielo en Bosa

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, no se requiere inscripción previa para disfrutar de esta actividad. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, ya que el ingreso está sujeto a la capacidad del escenario.

La administración explicó que cada turno tendrá una duración definida, lo que permite que más personas puedan acceder a la experiencia a lo largo del día.

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Además, el Distrito señaló que en el lugar se contará con implementos básicos para la práctica, como patines, así como acompañamiento de personal logístico para orientar a los usuarios.

Horarios y recomendaciones

Entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, los ciudadanos podrán acceder a esta invitación de la Alcaldía que busca que los ciudadanos tengan espacios de diversión durante esta Semana Mayor.

Las autoridades recomiendan a los asistentes usar ropa cómoda, seguir las indicaciones del personal y respetar las normas de seguridad para evitar accidentes.

Además, se aconseja a los padres de familia acompañar a los menores de edad durante la actividad y estar atentos a las condiciones de uso del espacio.

Según la Alcaldía Local de Bosa, la pista de hielo representa una oportunidad para que los ciudadanos disfruten de una experiencia poco común en la ciudad, sin costo alguno.

La entidad destacó que estas actividades contribuyen a la integración social y al bienestar de la comunidad, especialmente en temporadas en las que muchas familias permanecen en la ciudad. La pista de hielo gratuita en Bosa se convierte en una de las principales opciones para quienes buscan planes diferentes en la ciudad, con acceso libre y pensado para toda la familia durante esta temporada.