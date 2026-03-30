Feid en Bogotá 2026: el paso a paso para comprar boletas del ‘Falxo Tour’

El cantante paisa Feid sorprendió a sus seguidores al confirmar, a través de sus redes sociales, que su ‘Falxo tour’ llegará a Bogotá. Aunque todavía no se conocen detalles clave como la fecha, el lugar o el precio de las entradas, el anuncio fue suficiente para generar expectativa entre quienes esperan verlo en vivo en la capital.

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Para esta presentación, el artista implementará una dinámica especial que busca priorizar a sus seguidores más fieles. Las personas interesadas deberán realizar un preregistro a través de la plataforma Green Print, donde ingresarán su correo electrónico.

Concierto de Feid en Bogotá. Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram @feid

Luego de completar este proceso, recibirán un código único que les permitirá acceder a la compra de entradas. La venta comenzará el próximo 31 de marzo, fecha en la que también se espera que se den a conocer el lugar del evento, los precios y el día del concierto.

El precedente: un show íntimo en Medellín

El ‘Falxo Tour’ ya tuvo una primera parada en Medellín, donde el cantante se presentó en el Teatro Carlos Vieco, un escenario emblemático de la ciudad. Allí ofreció un concierto más cercano, con una atmósfera íntima en la que interpretó tanto sus primeras canciones como los éxitos más recientes que lo han posicionado en la música urbana.

Ese formato ha sido bien recibido por sus fans, por lo que se espera que la experiencia en Bogotá mantenga esa misma esencia.

Una gira que también recorrerá Estados Unidos

Además de su paso por Colombia, el ‘Falxo tour’ incluye varias fechas en ciudades de Estados Unidos. Entre los destinos confirmados están Orlando y Miami en Florida, Charlotte en Carolina del Norte y Atlanta en Georgia.

El cantante antioqueño anunció concierto en Bogotá Foto: AFP

El recorrido también contempla presentaciones en Silver Spring, Filadelfia, Boston y Brooklyn, así como en ciudades como Detroit y Chicago. Posteriormente, la gira continuará en Salt Lake City, San Francisco, Houston y Dallas.

Alta expectativa por los detalles del concierto en Bogotá

Por ahora, los seguidores del artista deberán estar atentos a los anuncios oficiales que se realizarán el 31 de marzo, cuando se conocerán todos los detalles del evento.

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La llegada del ‘Falxo tour’ a Bogotá promete convertirse en uno de los conciertos más esperados del año, especialmente por el formato cercano que Feid ha venido mostrando y por la conexión que mantiene con su público.