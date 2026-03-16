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Feid se presentará gratis en Medellín: todo sobre el esperado evento

El cantante paisa emocionó a sus seguidores en redes sociales.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de marzo de 2026, 7:52 p. m.
El artista paisa se estará presentando gratis en su ciudad.
El artista paisa se estará presentando gratis en su ciudad. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Feid volverá a encontrarse con su público en Medellín en un evento que promete convertirse en uno de los mejores planes para los amantes del reguetón en la ciudad. El intérprete de Luna, Brickell y Sorry 4 that much confirmó que ofrecerá un concierto gratuito y despertó la emoción de sus millones de seguidores.

El mismo cantante hizo el anuncio por medio de sus redes sociales y compartió un pequeño adelanto de su nuevo tema musical llamado Falxxo Tema, el cual sería la presentación de una nueva era musical en su carrera artística.

La publicación se hizo viral en cuestión de minutos y sus más fieles admiradores se mostraron preparados para poder asistir al evento y corear algunas de sus mejores canciones en la capital antioqueña.

El concierto hace parte de lo que el artista ha denominado Falxxo Tour, una serie de presentaciones que recorrerán distintos puntos del país. Sin embargo, la fecha en Medellín tiene un componente particular, ya que el acceso será completamente gratuito, algo poco habitual para un artista que actualmente llena estadios y arenas en distintas partes del mundo.

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Durante los últimos años, Feid se ha consolidado como uno de los exponentes más relevantes de la música latina contemporánea, pues su propuesta mezcla reguetón, pop urbano y otros ritmos latinos que han logrado posicionarse con fuerza en plataformas digitales, listas de reproducción globales y grandes escenarios internacionales.

Esa popularidad quedó demostrada recientemente con su Ferxxocalipsis World Tour, una gira que lo llevó por diferentes ciudades y que incluyó varias fechas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En esos conciertos, el cantante logró convocar a decenas de miles de personas, con entradas agotadas y una puesta en escena que confirmó su estatus como una de las figuras más influyentes del género urbano.