Gente

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

La pareja ha estado en el foco mediático tras un encuentro en la ceremonia de los Grammy 2026.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

2 de febrero de 2026, 9:41 p. m.
Hubo desconcierto tras la ruptura de Feid y Karol G.
Hubo desconcierto tras la ruptura de Feid y Karol G. Foto: Tomada de Instagram @feid y @karolg

Karol G y Feid desataron una avalancha de comentarios en redes sociales luego de que surgieran versiones que apuntan a una supuesta separación. La pareja, que durante meses se mostró cómplice y muy presente en el entorno digital, comenzó a despertar sospechas entre sus seguidores tras varios gestos y ausencias que fueron interpretados como señales de alejamiento.

De acuerdo con información divulgada por medios internacionales, luego de casi tres años de romance —considerado uno de los más sólidos y admirados del panorama musical—, los artistas antioqueños habrían tomado la decisión de terminar su relación. El proceso, según estas versiones, se habría manejado con total discreción, lo que incrementó la incertidumbre y la curiosidad de los fans, quienes aún esperan una confirmación oficial o mayores detalles sobre lo ocurrido.

Aunque la noticia se supo por TMZ, quedaron en el aire las razones que habrían impulsado a los dos colombianos a tomar esta decisión, teniendo en cuenta que no había detalles que apuntaran a traiciones, problemas o distancias.

Karol G y Feid coincidieron en los Grammy 2026, tras su ruptura amorosa; video mostró el instante en que se encontraron

No obstante, recientemente, medios colombianos como La Kalle y Pulzo citaron a TMZ para mencionar las posibles causas de esta ruptura amorosa. El portal especializado habría mencionado que todo terminó principalmente por temas de sus agendas y compromisos laborales.

Gente

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

Gente

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Gente

Yeison Jiménez recibió homenaje póstumo en los Premios Grammy: este fue el especial detalle

Gente

Tragedia en el mundo del espectáculo: hallan sin vida a icónica actriz; su empleada confesó el crimen

Gente

Lady Gaga dijo que Bad Bunny es un “líder” y lo halagó tras llevarse el mayor galardón de los Premios Grammy: “Muy inspirador”

Gente

Karol G y Feid coincidieron en los Grammy 2026, tras su ruptura amorosa; video mostró el instante en que se encontraron

Gente

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

Mejor Colombia

“Sigue tu Cora”: esta es la iniciativa social liderada por Karol G que busca proteger y empoderar a mujeres y niñas en Colombia

La información que salió a la luz puntualizó que la separación se habría dado por este ajetreo de los dos, precisamente por lo exigente que era el ritmo de vida que llevaban al ser dos de las estrellas urbanas más famosas del momento. Ninguno pudo adaptarse a este estilo de vida, por lo que el desgaste podría haber hecho de las suyas.

Los detalles de la separación de Karol G y Feid que sacude a las redes sociales
Los detalles de la separación de Karol G y Feid que sacude a las redes sociales Foto: x

Uno de los medios citados reseñó que el paisa, supuestamente, fue quien quiso hablar de la situación y buscar la solución que los beneficiara. Al ver que los intentos no daban por sus tiempos, los dos optaron por poner un punto final a esta relación.

Fuentes cercanas a los artistas aseguran que todo fue amistoso y sano entre ambos, conservando una buena relación y un respeto mutuo, según TMZ.

Más de Gente

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

El "amuleto" de alta costura que une a los ganadores del Álbum del Año en los Grammy.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

La reconocida actriz pidió perdón frente a las cámaras tras darle duras palabras a su compañero.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

UN SIMPLE ACCIDENT ©JafarPanahiProductionsLesFilmsPelleas

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Yeison Jiménez recibió homenaje póstumo en los Premios Grammy: este fue el especial detalle

Luto en la televisión por el asesinato de Huda Shaarawi

Tragedia en el mundo del espectáculo: hallan sin vida a icónica actriz; su empleada confesó el crimen

Lady Gaga felicitó a Bad Bunny por ganar el Premio Grammy al mejor álbum del año.

Lady Gaga dijo que Bad Bunny es un “líder” y lo halagó tras llevarse el mayor galardón de los Premios Grammy: “Muy inspirador”

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular

Se conoció detalle presente en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; quedó del accidente y pocos lo notaron

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, habló del comentario racista de la actriz

Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

Noticias Destacadas