Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Karol G y Feid desataron una avalancha de comentarios en redes sociales luego de que surgieran versiones que apuntan a una supuesta separación. La pareja, que durante meses se mostró cómplice y muy presente en el entorno digital, comenzó a despertar sospechas entre sus seguidores tras varios gestos y ausencias que fueron interpretados como señales de alejamiento.

De acuerdo con información divulgada por medios internacionales, luego de casi tres años de romance —considerado uno de los más sólidos y admirados del panorama musical—, los artistas antioqueños habrían tomado la decisión de terminar su relación. El proceso, según estas versiones, se habría manejado con total discreción, lo que incrementó la incertidumbre y la curiosidad de los fans, quienes aún esperan una confirmación oficial o mayores detalles sobre lo ocurrido.

Aunque la noticia se supo por TMZ, quedaron en el aire las razones que habrían impulsado a los dos colombianos a tomar esta decisión, teniendo en cuenta que no había detalles que apuntaran a traiciones, problemas o distancias.

Karol G y Feid coincidieron en los Grammy 2026, tras su ruptura amorosa; video mostró el instante en que se encontraron

No obstante, recientemente, medios colombianos como La Kalle y Pulzo citaron a TMZ para mencionar las posibles causas de esta ruptura amorosa. El portal especializado habría mencionado que todo terminó principalmente por temas de sus agendas y compromisos laborales.

La información que salió a la luz puntualizó que la separación se habría dado por este ajetreo de los dos, precisamente por lo exigente que era el ritmo de vida que llevaban al ser dos de las estrellas urbanas más famosas del momento. Ninguno pudo adaptarse a este estilo de vida, por lo que el desgaste podría haber hecho de las suyas.

Los detalles de la separación de Karol G y Feid que sacude a las redes sociales Foto: x

Uno de los medios citados reseñó que el paisa, supuestamente, fue quien quiso hablar de la situación y buscar la solución que los beneficiara. Al ver que los intentos no daban por sus tiempos, los dos optaron por poner un punto final a esta relación.

Fuentes cercanas a los artistas aseguran que todo fue amistoso y sano entre ambos, conservando una buena relación y un respeto mutuo, según TMZ.