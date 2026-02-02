El pasado 1 de febrero de 2026, se llevaron a cabo los esperados Premios Grammy, los cuales abrieron la puerta a una velada distinta y especial. Cientos de invitados disfrutaron de shows, presentaciones y apariciones únicas, mientras se entregaban los galardones a los mejores de cada categoría.

Pese a que la noche dio de qué hablar por discursos y bromas con un tinte político, las miradas de algunos curiosos se posaron en un instante bastante particular que se vivió en el evento, específicamente en la alfombra.

De acuerdo con lo que se registró, las miradas se posaron en Karol G y Feid, quienes asistieron a los premios por separado. Ambos colombianos llegaron a la cita musical, coincidiendo en una de las tomas que se realizó en el lugar.

La paisa se encontraba luciendo un vestido sutil en tono azul claro, mientras que el reguetonero optó por una camisa oscura, pantalón gris y accesorios característicos de su imagen artística. Cada uno estaba por separado, por lo que el reencuentro, tras confirmarse la ruptura, fue lo que detonó reacciones en plataformas digitales.

La cantante fue vista cerca del intérprete, aunque no cruzaron miradas ni palabras. La Bichota optó por seguir su camino, mientras el paisa agachaba la cabeza y se rodeaba de otras personas.

Lo curioso fue que también Karol G presentó la categoría en la que estaba nominado su exnovio, por lo que había expectativa en dado caso que él resultara ganador. Sin embargo, fue Bad Bunny quien se quedó con el galardón de ese grupo.

Una vez se confirmó que ya no estaban juntos, miles de personas comentaron sobre las posibles causas, teniendo en cuenta que no hubo pronunciamiento oficial sobre esta ruptura. La pareja dejó de aparecer en público, además de la ausencia de interacciones en redes sociales.

Ganadores de los Grammy 2026

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres Grammys, incluyendo el histórico premio al Álbum del año, otorgado por primera vez a un trabajo en español, y el rapero estadounidense Kendrick Lamar conquistó cinco gramófonos, incluyendo el de Grabación del año.

Álbum del año: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción: “Luther” - Kendrick Lamar con SZA

Canción del año, reconocimiento a la composición: “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación: Olivia Dean

Mejor interpretación pop solista: “Messy” - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Defying Gravity” - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Mejor álbum vocal pop: “Mayhem” - Lady Gaga

Mejor álbum de música urbana: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny

Mejor interpretación de música global: “EoO” - Bad Bunny

Mejor álbum de rap: “GNX” - Kendrick Lamar

Mejor interpretación rap: “Chains & Whips” - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Mejor video musical: “Anxiety” - Doechii

Mejor álbum de música global: “Caetano e Bethania Ao Vivo” - Caetano Veloso y Maria Bethania

*Con información de AFP