Inesperado detalle alimenta rumores de ruptura amorosa entre Karol G y Feid

La cantante sigue dando de qué hablar con su vida amorosa, la cual suele mantener en completa reserva.

Redacción Gente
15 de noviembre de 2025, 11:35 a. m.
Karol G y Feid sostienen un noviazgo que es admirado por muchos
Karol G y Feid. | Foto: Getty Images via AFP

Karol G y Feid se convirtieron en el centro de una oleada de reacciones en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible ruptura. La pareja, que hasta hace poco se mostraba muy cercana y activa en plataformas digitales, generó inquietud entre sus seguidores debido a una serie de señales que muchos interpretaron como un distanciamiento.

Según comentan los usuarios en redes, ambos artistas dejaron de interactuar como solían hacerlo en Instagram; ya no se ven los habituales likes, comentarios o mensajes que antes se intercambiaban con frecuencia y que encantaban a sus fans. Este cambio abrupto avivó las especulaciones sobre el estado actual de su relación, convirtiéndolos en el foco principal de conversación en las últimas horas.

Aunque las especulaciones comenzaron a principios de octubre, el paso de los días no hizo más que intensificarlas. La ausencia de Karol G y Feid se volvió cada vez más evidente, no solo en redes sociales, sino también en compromisos laborales, lanzamientos musicales y fechas relevantes en las que solían aparecer juntos o apoyarse públicamente.

Contexto: Karol G confesó la razón por la que le dijo “no” a cantar en el Vaticano; su mamá influyó en su cambio de opinión

De hecho, recientemente, la pareja de artistas paisas alborotó a los curiosos con un nuevo detalle que reforzó dichos rumores de una ruptura amorosa. Este foco se dio días atrás, luego de que Karol G se dejara ver sola en uno de los eventos más comentados del años.

De acuerdo con lo que se registró en medios internacionales, la llegada de la ‘Bichota’ a los Latin Grammy sola fue detonante para que se dieran comentarios, ya no se le vio acompañada del intérprete de Luna.

Adicional a esto, la colombiana estuvo desfilando por la alfombra roja con un vestido negro y sobrio, muy distinto a las veces anteriores donde llevaba puesto algún diseño de color o brillante. Este modelo se le ajustaba a la figura, posando con un escote profundo y sin mangas.

Esto puso a más de uno a verlo como un “vestido de la venganza”, muy similar al de Lady Di y Shakira, quienes hicieron esto tras sus rupturas o traiciones amorosas.

Por el momento sigue sin existir una prueba oficial de que los reguetoneros pusieron fin a su relación, dejando en el aire cómo va el vínculo que emocionó a millones de personas desde que se hizo confirmación.

Ambos guardaron silencio, por lo que no se puede hablar de una ruptura amorosa hasta este instante.

