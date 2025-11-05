¿Karol G y Feid terminaron? Esto es lo que se sabe sobre la supuesta ruptura amorosa

Karol G y Feid quedaron como foco de reacciones en plataformas digitales debido a una inesperada ola de rumores que se comenzó a formar alrededor de su relación amorosa. Los dos se ubicaron como blanco de comentarios tras información que señalaba una supuesta ruptura.

Los cantantes llamaron la atención de los curiosos, según quedó registrado en redes sociales, por una serie de pistas que, aparentemente, dejaron a la vista sobre su vínculo sentimental. Los paisas fueron detonando especulaciones, las cuales terminaron siendo centro de conversación.

De acuerdo con lo que se detalló, Karol G y Feid tuvieron un distanciamiento pronunciado en espacios como Instagram, donde ya no se observan comentarios, likes o reacciones a sus contenidos. Ambos disfrutaban dejándose palabras en estos escenarios digitales, al punto de que los fans gozaran de su relación.

Aunque todo arrancó a inicios de octubre, el paso de los días fue intensificando los rumores, ya que la ausencia de los dos era más evidente en compromisos laborales, pasos musicales o fechas relevantes.

El claro ejemplo de ello fue la campaña de Karol G con Diesel, donde Feid nunca se pronunció ni reaccionó. De igual manera en la fiesta de Halloween, el colombiano no mostró fotos o rastros de su pareja en el festejo, por lo que todas las miradas se enfocaron en sus amigos y allegados.

En el desfile de Victorias’ Secret, donde cantó la ‘Bichota’, tampoco se vio nada relacionado con la celebridad del reguetón, alimentando esa idea de que la relación amorosa ya había llegado a su fin.

Pese a que hay quienes insisten en que todo es confirmado y ya no existe un vínculo amoroso, algunos buscan ver matices para no creer que este lazo haya terminado a casi tres años de unión.

Feid y Karol G | Foto: Tomada de Instagram @feid y @karolg

¿Karol G y Feid terminaron?

Aunque ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto de forma oficial sobre las noticias que abundan en medios internacionales, la intérprete de ‘Amargura’ se refirió indirectamente a su relación con Feid, señalando que seguía despertándole emociones muy especiales.

“‘Verano rosa’ es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin, que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano. Hay personas que te hacen sentir eso. La persona con la que yo canto esta canción me hace sentir eso”, expresó la artista durante la charla con Sirius XM.