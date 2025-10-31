Karol G brilla en la industria de la moda y lanza su propia colección junto a importante marca italiana

Karol G continúa consolidando su impacto internacional con una serie de apariciones y proyectos que la mantienen en el centro de la atención global.

Recientemente, deslumbró en el prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show celebrado en Nueva York el 15 de octubre, donde no solo brilló con su música, sino que también hizo historia al convertirse oficialmente en un “ángel” de la emblemática marca de lencería.

Karol G camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victorias's Secret, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Nueva York. | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

En esta presentación, Karol G interpretó éxitos de su último álbum ‘Tropicoqueta’﻿, incluyendo ‘Ivonny Bonita’ y ‘Latina Foreva’, acompañada por un conjunto rojo de encaje y transparencias que reflejaron su estilo audaz y sensual.

Karol G camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victorias's Secret, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Nueva York. | Foto: AFP

Su actuación fue parte del segmento “Hot Pursuit”, liderado por la modelo Bella Hadid, y combinó su energía musical con una fuerte declaración cultural sobre la identidad latina y el empoderamiento femenino.

Un momento destacado fue cuando apareció con las icónicas alas escarlatas de Victoria’s Secret, simbolizando su ingreso oficial al grupo selecto de “ángeles”, un sueño que para ella representó cumplir metas de la infancia y reafirmar su posición en la moda y la música mundial.​

Más allá del desfile de moda, Karol G también ha generado gran expectativa y admiración por su presentación única en el Vaticano, donde ofreció un concierto especial en un escenario poco convencional para artistas de géneros urbanos y pop. Esta situación marca un precedente por acercar su música a espacios ligados a la cultura y espiritualidad global, resaltando la versatilidad y alcance de su carrera que trasciende fronteras y géneros musicales. Su repertorio en el Vaticano incluyó temas que reflejan tanto su identidad latina como su constante evolución artística.

Karol G, presentación de concierto en el Vaticano | Foto: Disney+ - AFP / Montaje SEMANA

Sumado a todo el éxito alcanzado ahora, la paisa ha incursionado en el mundo de la moda desde una perspectiva creativa junto con el director creativo Glenn Martens, desarrollando una colección cápsula para la marca italiana Diesel, que se inspira en su álbum más reciente, ‘Tripicoqueta’.

La cápsula incluye una selección de nueve piezas que mezclan ropa de calle con prendas en denim, trajes de baño y accesorios, basados en una paleta vibrante centrada en el color naranja, y estampados simbólicos como la flor de loto y el coco.

Tras el anuncio, la Bichota aseguró que “esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón. Para mí, Diesel representa todo lo que ‘Tropicoqueta’ significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de ‘Tropicoqueta’ la moda con ellos, llegó en el momento perfecto".

Este proyecto artístico refleja una conexión íntima con su música y su mensaje, aportando a su imagen pública una dimensión de moda que enfatiza la libertad, la autoexpresión y la identidad cultural.

Karol G y Glenn Martens, director creativo de Diesel, lanzaron una colaboración | Foto: DIESEL

Entre las prendas se destacan un bikini metálico, un traje de baño enterizo, un vestido tejido, una camiseta con estampado floral con el título de una de las canciones del álbum, ‘Latina Foreva’, en el pecho y una chaqueta tipo biker de mezclilla gris.