Karol G brilla en la industria de la moda y lanza su propia colección junto a importante marca italiana

La paisa anunció el lanzamiento de la colección cápsula junto a la marca Diesel, en honor a su álbum ‘Tropicoqueta’.

Redacción Gente
31 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
Karol G y Glenn Martens, director creativo de Diesel, lanzaron una colaboración
Karol G y Glenn Martens, director creativo de Diesel, lanzaron una colaboración | Foto: DIESEL

Karol G continúa consolidando su impacto internacional con una serie de apariciones y proyectos que la mantienen en el centro de la atención global.

Recientemente, deslumbró en el prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show celebrado en Nueva York el 15 de octubre, donde no solo brilló con su música, sino que también hizo historia al convertirse oficialmente en un “ángel” de la emblemática marca de lencería.

Fotos de la semana 17 octubre
Karol G camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victorias's Secret, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Nueva York. | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

En esta presentación, Karol G interpretó éxitos de su último álbum ‘Tropicoqueta’﻿, incluyendo ‘Ivonny Bonita’ y ‘Latina Foreva’, acompañada por un conjunto rojo de encaje y transparencias que reflejaron su estilo audaz y sensual.

Contexto: Ella es Valentina Castro, la colombiana que se lució en el desfile de Victoria’s Secret: este es el video de su pasarela
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Karol G walks the runway for Victoria's Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. Mike Coppola/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Karol G camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victorias's Secret, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Nueva York. | Foto: AFP

Su actuación fue parte del segmento “Hot Pursuit”, liderado por la modelo Bella Hadid, y combinó su energía musical con una fuerte declaración cultural sobre la identidad latina y el empoderamiento femenino.

Un momento destacado fue cuando apareció con las icónicas alas escarlatas de Victoria’s Secret, simbolizando su ingreso oficial al grupo selecto de “ángeles”, un sueño que para ella representó cumplir metas de la infancia y reafirmar su posición en la moda y la música mundial.​

Más allá del desfile de moda, Karol G también ha generado gran expectativa y admiración por su presentación única en el Vaticano, donde ofreció un concierto especial en un escenario poco convencional para artistas de géneros urbanos y pop. Esta situación marca un precedente por acercar su música a espacios ligados a la cultura y espiritualidad global, resaltando la versatilidad y alcance de su carrera que trasciende fronteras y géneros musicales. Su repertorio en el Vaticano incluyó temas que reflejan tanto su identidad latina como su constante evolución artística.

Karol G, presentación de concierto en el Vaticano
Karol G, presentación de concierto en el Vaticano | Foto: Disney+ - AFP / Montaje SEMANA

Sumado a todo el éxito alcanzado ahora, la paisa ha incursionado en el mundo de la moda desde una perspectiva creativa junto con el director creativo Glenn Martens, desarrollando una colección cápsula para la marca italiana Diesel, que se inspira en su álbum más reciente, ‘Tripicoqueta’.

La cápsula incluye una selección de nueve piezas que mezclan ropa de calle con prendas en denim, trajes de baño y accesorios, basados en una paleta vibrante centrada en el color naranja, y estampados simbólicos como la flor de loto y el coco.

Tras el anuncio, la Bichota aseguró que “esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón. Para mí, Diesel representa todo lo que ‘Tropicoqueta’ significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de ‘Tropicoqueta’ la moda con ellos, llegó en el momento perfecto".

Este proyecto artístico refleja una conexión íntima con su música y su mensaje, aportando a su imagen pública una dimensión de moda que enfatiza la libertad, la autoexpresión y la identidad cultural.

Contexto: Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”
Karol G y Glenn Martens, director creativo de Diesel, lanzaron una colaboración
Karol G y Glenn Martens, director creativo de Diesel, lanzaron una colaboración | Foto: DIESEL

Entre las prendas se destacan un bikini metálico, un traje de baño enterizo, un vestido tejido, una camiseta con estampado floral con el título de una de las canciones del álbum, ‘Latina Foreva’, en el pecho y una chaqueta tipo biker de mezclilla gris.

Con este lanzamiento, Karol G se une al grupo de colaboradores artísticos de Diesel, entre los que se encuentran Rihanna, Damiano David y Hoshi.

