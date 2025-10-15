Suscribirse

Gente

Karol G brilló en el ‘show’ de Victoria’s Secret; se convirtió en un ángel y enamoró a miles

La cantante colombiana llegó a una de las pasarelas más importantes de la industria de la moda y la belleza.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 12:43 a. m.
Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.
Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. | Foto: Victoria's Secret Fashion Show 2025.

En la noche del miércoles 15 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos de moda y lencería más relevantes de Estados Unidos, pues esta es una de las marcas de ropa, maquillaje y productos de cuidado corporal preferida de millones de mujeres a nivel mundial.

En ese desfile se dan a conocer las nuevas colecciones con las que la compañía planea conquistar el mercado. Desde la ciudad de Nueva York, este show fue transmitido a través de diversos canales de televisión y plataformas digitales como Prime Video y YouTube, y los amantes de la moda y la música lograron disfrutar de lo mejor de los dos mundos.

Para esta versión, la colombiana Karol G fue escogida por Victoria’s Secret como la cantante de la edición principal y rodeada de varios ‘ángeles’ interpretó dos de las canciones más populares de su nuevo álbum Tropicoqueta.

‘Ivonny Bonita’ y ‘Latina Foreva’ fueron los temas escogidos por la nena de Medellín para pararse sobre el escenario y enamorar a los amantes de la marca de belleza.

Contexto: La millonada que costó el desfile 2025 de Victoria’s Secret; el evento se desarrolló con presencia colombiana

Sobre el escenario desfilaron Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Candice Swanepoe, Irina Shayk, entre otras de las modelos más importantes de la actualidad.

Además, anticipó el show plus size, en el que modelos de talla grande lucieron algunas de las prendas más representativas de su última colección.

En cuanto a sus seguidores en redes sociales, muchos se mostraron orgullosos del trabajo de Karol G sobre el importante escenario y la llenaron de halagos, tanto por el show que brindó, como por el outfit que seleccionó, el cual estuvo perfectamente alineado con la temática del evento.

“Qué risa que la hayan subestimado y que la haya dado toda en el show”; “La mejor de todas, devoró”; “Modeló mejor que las modelos”; “Devorando en todos los sentidos”; “Latina in the house”; “Qué lindo ver cómo les calló la boca a todos”; “Se veía muy linda”; “Una diosa completa”; “A los que dijeron que se iba a ver muy barato”, y “Es una reina, me encantó que le pusieran alas”.

Contexto: La modelo Daniella Álvarez será una de las estrellas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La modelo colombiana que brilló en la pasarela de Victoria’s Secret

Por primera vez en la historia, una colombiana desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show. Se trató de Valentina Castro, quien portó algunas prendas de la línea juvenil Pink, y brilló en el escenario junto a algunas de las modelos más populares y famosas de la industria.

“Qué mujer tan espectacular”; “Lo hizo excelente”; “Lloré del orgullo”, y “Tiene una cara de Barbie”, escribieron.

