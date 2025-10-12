Suscribirse

Gente

La modelo Daniella Álvarez será una de las estrellas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La exreina ha hablado sobre lo que significa para ella, como mujer latinoamericana, estar presente en los escenarios más prestigiosos de la industria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de octubre de 2025, 12:59 a. m.
El desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2025, en el que estará Daniela, será este 15 de octubre.
El desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2025, en el que estará Daniela, será el 15 de octubre. | Foto: Redes sociales: Danielaalvareztv

Daniella Álvarez, modelo y presentadora barranquillera conocida por su historia de superación, confirmó su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que regresará como evento presencial en Nueva York este 15 de octubre.

El desfile de este año se anuncia como la vuelta a la pasarela en vivo, tras la renovación conceptual de la marca, y contará además con un cartel musical compuesto exclusivamente por artistas femeninas: Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo TWICE. La modelo colombiana confirmó que haría parte del evento, según el diario El Tiempo.

La trayectoria de Álvarez en las grandes pasarelas explica por qué su nombre aparece ahora en las listas internacionales. En septiembre participó en Le Défilé de L’Oréal París durante la Semana de la Moda de París, donde desfiló con un diseño de la firma Balykina y salió a la pasarela con su prótesis, gesto que recibió atención global y le permitió compartir escenario y fotografías con otras figuras internacionales. Esa aparición reforzó su perfil como referente latino en materia de inclusión en moda.

Contexto: Daniella Álvarez habló sobre el amor en su vida, en su proceso de recuperación y como la llevó hasta modelar en París, “ha sido mi motor”

En entrevista con SEMANA, Álvarez habló sobre lo que significa para ella, como mujer latinoamericana, estar presente en uno de los escenarios más prestigiosos de la industria. “Para mí es un privilegio enorme y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Como mujer latinoamericana, estar en la Semana de la Moda de París significa llevar conmigo las voces, la fuerza y la diversidad de toda una región. No se trata solo de caminar una pasarela, se trata de demostrar que nuestra belleza, nuestra cultura y nuestras historias tienen un espacio legítimo en los escenarios más importantes del mundo”, expresó.

Daniela Álvarez exreina, modelo y presentadora colombiana Bogota octubre 17 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
La exreina, modelo y presentadora ha estado en las pasarelas internacionales. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La modelo barranquillera aseguró que esta experiencia no es solo un logro personal, sino una plataforma para visibilizar el poder de las mujeres y la diversidad. “Le Défilé no solo es una pasarela o un desfile más, es una plataforma que celebra lo que significa ser mujer en toda su diversidad. Para mí, estar aquí por segundo año consecutivo es la confirmación de que la belleza no tiene moldes ni etiquetas. Desfilar en París me permite mostrarle al mundo que la verdadera elegancia nace de la autenticidad y de la resiliencia”, dijo.

Contexto: Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

En sus redes, Álvarez compartió un mensaje después de vivir su experiencia en Le Défilé. Escribió que “cuando una mujer latina y más cuando es colombiana se enfoca, sabe lo que quiere, trabaja por ello y no se rinde, puede llegar donde jamás ha imaginado”, y expresó además que su presencia en pasarelas es un recordatorio de “la verdadera belleza parte del interior”. Desde Nueva York, ella expresó que desea llevar “un mensaje de resiliencia, amor propio y esperanza”.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ha sido presentado por la marca como un espectáculo que combina moda y conciertos en vivo, y por ello ha convocado a artistas de distintos géneros para alcanzar audiencias globales. La inclusión de nombres como Karol G también marca una apuesta por atraer públicos latinoamericanos, mientras que la presencia de grupos como TWICE busca sumar audiencias de K-pop.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali eliminó a un gigante y clasificó a semifinales

2. Definidos los cuatro semifinalistas del Mundial Sub-20: Colombia, dos potencias y una sorpresa

3. La modelo Daniella Álvarez será una de las estrellas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

4. “La guerra ha terminado”: Trump despegó hacia Medio Oriente y se refirió al acuerdo entre Israel y Hamás

5. Papelón de Franco Armani le da la vuelta al mundo: doble ‘blooper’ lo condena en Argentina

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniella AlvarezVictoria Secret

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.