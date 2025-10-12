La modelo Daniella Álvarez será una de las estrellas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Daniella Álvarez, modelo y presentadora barranquillera conocida por su historia de superación, confirmó su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que regresará como evento presencial en Nueva York este 15 de octubre.

El desfile de este año se anuncia como la vuelta a la pasarela en vivo, tras la renovación conceptual de la marca, y contará además con un cartel musical compuesto exclusivamente por artistas femeninas: Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo TWICE. La modelo colombiana confirmó que haría parte del evento, según el diario El Tiempo.

La trayectoria de Álvarez en las grandes pasarelas explica por qué su nombre aparece ahora en las listas internacionales. En septiembre participó en Le Défilé de L’Oréal París durante la Semana de la Moda de París, donde desfiló con un diseño de la firma Balykina y salió a la pasarela con su prótesis, gesto que recibió atención global y le permitió compartir escenario y fotografías con otras figuras internacionales. Esa aparición reforzó su perfil como referente latino en materia de inclusión en moda.

En entrevista con SEMANA, Álvarez habló sobre lo que significa para ella, como mujer latinoamericana, estar presente en uno de los escenarios más prestigiosos de la industria. “Para mí es un privilegio enorme y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Como mujer latinoamericana, estar en la Semana de la Moda de París significa llevar conmigo las voces, la fuerza y la diversidad de toda una región. No se trata solo de caminar una pasarela, se trata de demostrar que nuestra belleza, nuestra cultura y nuestras historias tienen un espacio legítimo en los escenarios más importantes del mundo”, expresó.

La exreina, modelo y presentadora ha estado en las pasarelas internacionales. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La modelo barranquillera aseguró que esta experiencia no es solo un logro personal, sino una plataforma para visibilizar el poder de las mujeres y la diversidad. “Le Défilé no solo es una pasarela o un desfile más, es una plataforma que celebra lo que significa ser mujer en toda su diversidad. Para mí, estar aquí por segundo año consecutivo es la confirmación de que la belleza no tiene moldes ni etiquetas. Desfilar en París me permite mostrarle al mundo que la verdadera elegancia nace de la autenticidad y de la resiliencia”, dijo.

En sus redes, Álvarez compartió un mensaje después de vivir su experiencia en Le Défilé. Escribió que “cuando una mujer latina y más cuando es colombiana se enfoca, sabe lo que quiere, trabaja por ello y no se rinde, puede llegar donde jamás ha imaginado”, y expresó además que su presencia en pasarelas es un recordatorio de “la verdadera belleza parte del interior”. Desde Nueva York, ella expresó que desea llevar “un mensaje de resiliencia, amor propio y esperanza”.