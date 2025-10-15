Victoria’s Secret Fashion Show es uno los espectáculos de la moda más emblemáticos y este año volvió con una propuesta que buscó sorprender, pues le apostaron al empoderamiento, la diversidad y una nueva visión de la sensualidad.

Un evento que reunió a las modelos que han logrado destacarse a nivel mundial como Adriana Lima, Alexandra Ambrosio o Irina Shayk y, en esta edición, varias figuras colombianas fueron invitadas para brillar en el escenario.

La primera fue Karol G, quien con su gran talento en la industria musical, cantó dos de sus grandes éxitos de su reciente álbum Tropicoqueta, y lució un vestido rojo que resalto su figura, además de desfilar como un ángel.

Valentina Castro fue otra de las que cautivó y se convirtió en la primera colombiana en desfilar oficialmente para Victoria’s Secret, logrando posicionarse como una modelo afrocolombiana referente.

Por otro lado, Daniela Álvarez, quien también fue confirmada como una de las asistentes, por su influyente carrera y activismo, estuvo presente como creadora de contenido en la alfombra del evento de lencería más famoso.

Fotos y video del desfile de Valentina Castro

En la noche del 15 de octubre la colombiana deslumbró con su primera aparición en la pasarela con un outfit de la línea Pink, mientras el grupo surcoreano de K-pop TWICE realizaba su presentación.

Valentina Castro en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025. | Foto: Captura de YouTube Victoria's Secret

La joven se robó las miradas del público que esperaba verla modelar, al mostrar su seguridad y actitud al caminar en la pasarela más famosa del mundo.

La primera colombiana en desfilar para Victoria's Secret es negra y de Tumaco. Tqm Valentina.#VSFashionShow #VSFashionShow2025 pic.twitter.com/vVtx4PsQ1H — Rojito (@GRojito0) October 15, 2025

¿Quién es Valentina Castro?

La joven es una modelo originaria de Tumaco, Nariño, quien comenzó su carrera en su ciudad natal, donde también se dedicaba a trenzar cabellos afros, pero gracias a su dedicación y talento, rápidamente ha escalado en el mundo del modelaje internacional.

Antes de su debut en Victoria’s Secret, hizo historia en la Semana de la Moda de París, representando a prestigiosas casas internacionales como Louis Vuitton, lo que le ha permitido consolidarse como modelo afrocolombiana referente.

A través de sus redes sociales, Valentina Castro compartió con mucha emoción que había asistido al casting y por medio de un video habló de su experiencia, mostrando un poco de su preparación y la ropa que utilizó.

Al día siguiente de la publicación de la joven, la página oficial del evento confirmó la selección de la colombiana por medio de su perfil de X y generó reacciones, en donde varios demostraron sus expectativas por su participación.

Reacción de los colombianos

El día de hoy, en horas de la mañana, Valentina subió unas fotografías en las que se observa, se estaba preparando para la gran noche y muchos usuarios, entre ellos Luisa Fernanda W, demostraron su orgullo y felicidad.