Karol G y Daniella Álvarez no serán las únicas colombianas en el desfile de Victoria’s Secret, esta es la modelo de Tumaco que también hará parte

El esperado desfile de Victoria’s Secret se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva podrá verse en vivo a las 7:00 p.m. hora del Este, 6:00 p.m. hora Colombia a través de plataformas digitales como Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca en YouTube, TikTok e Instagram.

Este evento anual de moda es uno de los más emblemáticos del mundo y reúne a las modelos más destacadas a nivel global.

En esta edición, la cuota colombiana tiene a todos a la expectativa. Junto a la presencia especial de la cantante Karol G, quien ha sido invitada para poner su talento en escena, también estará la orgullosa representante colombiana Daniella Álvarez, conocida por su influyente carrera y activismo. Ambas aportan un toque único a este magno espectáculo.

Pero la cantante paisa y la ex reina barranquillera no serán las únicas colombianas. El foco de atención también está sobre Valentina Castro, una modelo originaria de Tumaco, Nariño, quien se convierte en la primera colombiana en desfilar oficialmente para Victoria’s Secret.

Valentina, con tan solo 20 años, comenzó su carrera modelando en su ciudad natal, donde también se dedicaba a trenzar cabellos afro, desde donde dio sus primeros pasos en el mundo estético. Gracias a su dedicación y talento, rápidamente ha escalado en el mundo del modelaje internacional.

La modelo Valentina Castro modelará en el desfile de Victoria's Secret junto a Daniella Álvarez y Karol G. | Foto: Instagram @lavalentinacastro

Antes de su debut en Victoria’s Secret, Valentina hizo historia en la Semana de la Moda de París, representando a prestigiosas casas internacionales como Louis Vuitton, donde fue protagonista bajo la dirección de Nicolas Ghesquiere.

A pesar de su corta trayectoria, su talento en el modelaje la ha llevado a codearse con grandes figuras de la moda mundial, consolidando así su posición como una modelo afrocolombiana referente.

Valentina Castro ha expresado públicamente su emoción y agradecimiento por esta oportunidad, describiendo el proceso de selección en Nueva York como un momento crucial en su carrera. Su participación en el desfile no solo destaca su talento, sino que también simboliza un avance importante para la representación de la diversidad étnica colombiana en la industria de la moda global.

