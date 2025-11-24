Suscribirse

La modelo de Tumaco Valentina Castro recibió importante condecoración después de paso por el desfile de Victoria’s Secret; fue recibida con emoción en el aeropuerto

La modelo de 20 años fue recibida en el aeropuerto por una multitud de personas que la felicitaron por su paso por el desfile de Victoria’s Secret.

Redacción Gente
24 de noviembre de 2025, 7:12 p. m.
La modelo de Tumaco Valentina Castro recibió importante condecoración después de paso por el desfile de Victoria's Secret,
La modelo de Tumaco Valentina Castro recibió importante condecoración después de paso por el desfile de Victoria’s Secret. | Foto: Gobernación de Nariño, Instagram @gobnarino

Valentina Castro, la modelo colombiana oriunda de Tumaco, Nariño, vivió un regreso emotivo y lleno de orgullo a su tierra natal tras su exitosa participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Castro, que hizo historia al ser la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente para la emblemática firma de lencería, fue recibida como un verdadero símbolo de inspiración y representación para su comunidad, que se siente orgullosa de su talento y perseverancia.​ Con bombas, música y abrazos de la comunidad, la joven promesa fue recibida a su tierra.

Así se vivió el emotivo momento

Con apenas 20 años, Valentina Castro ha logrado posicionarse como una de las figuras emergentes más prometedoras del modelaje internacional. Su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show, realizado el 15 de octubre de 2025 en Nueva York, marcó un hito en la moda latinoamericana y afrocolombiana. Durante el evento, desfiló para la línea Pink de la marca con una fuerte presencia que destacó su energía y autenticidad, características que la han definido desde sus inicios y la han hecho sobresalir en pasarelas alrededor del mundo.​

La modelo Valentina Castro modelará en el desfile de Victoria's Secret junto a Daniella Álvarez y Karol G.
La modelo Valentina Castro es reconocida en varias pasarelas del mundo. | Foto: Instagram @lavalentinacastro

Además de su destacada participación en desfiles de la marca de lencería, la joven modelo también participó en el desfile de J Balvin junto a la marca Vélez en Medellín, una pasarela que fusionó moda con música urbana y cultura latina, donde su presencia fue celebrada por su carisma y estilo único.

Contexto: El éxito de Valentina Castro y otras modelos colombianas en las pasarelas de Europa

Así fue la pasarela junto a J Balvin

Pero el regreso de Valentina a Tumaco no solo se dio entre pregones de alegría, también dio lugar a que la Gobernación de Nariño le diera una importante condecoración a la joven modelo.

Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento condecoró a Castro con la Medalla Grado Comendador por elevar el nombre de Nariño en el mundo y convertirse en un referente que dignifica la identidad del pacífico nariñense e inspira, desde las pasarelas globales, los sueños de miles de niños y niñas.

Contexto: Valentina Castro: la increíble historia de la tumaqueña que conquistó Louis Vuitton; la modelo cuenta su historia en SEMANA

De acuerdo con el gobernador, su camino, de las trenzas hechas en casa a modelar en marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, entre otras “demuestra el poder de una mujer negra que transforma imaginarios y abre posibilidades reales para quienes ven en ella un espejo de futuro. Este homenaje también es para su familia y para un territorio estigmatizado durante décadas”, afirmó en medio del evento.

