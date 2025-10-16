Bella Hadid vivió incómodo momento en la pasarela de Victoria’s Secret 2025, el hecho quedó registrado

Todos los ojos estuvieron puestos sobre el desfile de Victoria’s Secret donde no solo modelaron las figuras más prominentes de la industria, sino también brillaron artistas como Karol G y Missy Elliot.

En medio del desfile de modas hubo un momento que no pasó desapercibido y llamó la atención de los seguidores de las hermanas Hadid.

Bella Hadid, una de las supermodelos más reconocidas del mundo, vivió un incómodo momento durante el desfile. Hadid, de 29 años, regresó triunfalmente a la pasarela después de tomarse un tiempo para enfocarse en su tratamiento contra la enfermedad de Lyme, que enfrentan desde 2013. Su aparición fue celebrada por su poderosa presencia y estilo radiante, pero no todo fue fácil durante el evento.

Bella Hadid fue diagnosticada en 2012. | Foto: GETTY IMAGES

Hadid desfiló luciendo dos looks impactantes. Primero, un conjunto de lencería rojo complementado con una capa que simulaba las icónicas alas de ángel, que resaltó su abdomen tonificado y melena rubia.

Minutos después, volvió a la pasarela con un segundo atuendo en blanco y plata, adornado con lentejuelas, flecos y unas enormes alas con flores blancas. Sin embargo, lo que no se veía a simple vista era el peso que estas alas tenían: Bella reveló en una entrevista para Interview Magazine que pesaban cerca de 27 kilos, cifra mucho mayor a lo habitual, lo que convirtió el desfile en un verdadero reto físico. “No sabía si iba a salir de la pasarela entera. Pero lo hicimos. Somos atletas”, bromeó entre risas.​

Karol G brilló en la presentación. | Foto: AFP

Bella Hadid ingresó al mundo del modelaje a los 16 años y desde entonces se ha consolidado como una de las caras más icónicas de la moda global. Es hermana menor de Gigi Hadid, también supermodelo, con quien ha compartido pasarelas, incluidas varias ediciones de Victoria’s Secret.

Bella ha participado en el desfile de Victoria’s Secret en 2016, 2017, 2018, 2024 y este 2025, lo que demuestra una consistente presencia en la prestigiosa pasarela que combina moda y espectáculo.

Este regreso a la pasarela fue especialmente emotivo y desafiante, dado que Bella ha enfrentado episodios críticos relacionados con su enfermedad, llegando a ser hospitalizada hace poco tiempo.