Bella Hadid vivió incómodo momento en la pasarela de Victoria’s Secret 2025, el hecho quedó registrado

El evento de moda brilló por la presentación de Karol G, pero también llamó la atención la salud de la modelo Bella Hadid.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 6:39 p. m.
Bella Hadid durante el desfile de Victoria's Secret 2025.
Bella Hadid durante el desfile de Victoria's Secret 2025. | Foto: AFP

Todos los ojos estuvieron puestos sobre el desfile de Victoria’s Secret donde no solo modelaron las figuras más prominentes de la industria, sino también brillaron artistas como Karol G y Missy Elliot.

En medio del desfile de modas hubo un momento que no pasó desapercibido y llamó la atención de los seguidores de las hermanas Hadid.

Bella Hadid, una de las supermodelos más reconocidas del mundo, vivió un incómodo momento durante el desfile. Hadid, de 29 años, regresó triunfalmente a la pasarela después de tomarse un tiempo para enfocarse en su tratamiento contra la enfermedad de Lyme, que enfrentan desde 2013. Su aparición fue celebrada por su poderosa presencia y estilo radiante, pero no todo fue fácil durante el evento.

Bella Hadid fue diagnosticada en 2012.
Bella Hadid fue diagnosticada en 2012. | Foto: GETTY IMAGES
Contexto: De Justin Timberlake a Bella Hadid, ABC de la enfermedad de Lyme, complicaciones y riesgo en Colombia

Hadid desfiló luciendo dos looks impactantes. Primero, un conjunto de lencería rojo complementado con una capa que simulaba las icónicas alas de ángel, que resaltó su abdomen tonificado y melena rubia.

Minutos después, volvió a la pasarela con un segundo atuendo en blanco y plata, adornado con lentejuelas, flecos y unas enormes alas con flores blancas. Sin embargo, lo que no se veía a simple vista era el peso que estas alas tenían: Bella reveló en una entrevista para Interview Magazine que pesaban cerca de 27 kilos, cifra mucho mayor a lo habitual, lo que convirtió el desfile en un verdadero reto físico. “No sabía si iba a salir de la pasarela entera. Pero lo hicimos. Somos atletas”, bromeó entre risas.​

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Karol G walks the runway for Victoria's Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. Mike Coppola/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Karol G brilló en la presentación. | Foto: AFP
Contexto: Ella es Valentina Castro, la colombiana que se lució en el desfile de Victoria’s Secret: este es el video de su pasarela
@interviewmag

We’re athletes @Bella Hadid @Victoria’s Secret 👼 #bellahadid #victoriassecret

♬ original sound - Interview Magazine

Bella Hadid ingresó al mundo del modelaje a los 16 años y desde entonces se ha consolidado como una de las caras más icónicas de la moda global. Es hermana menor de Gigi Hadid, también supermodelo, con quien ha compartido pasarelas, incluidas varias ediciones de Victoria’s Secret.

Contexto: La millonada que costó el desfile 2025 de Victoria’s Secret; el evento se desarrolló con presencia colombiana

Bella ha participado en el desfile de Victoria’s Secret en 2016, 2017, 2018, 2024 y este 2025, lo que demuestra una consistente presencia en la prestigiosa pasarela que combina moda y espectáculo.

Este regreso a la pasarela fue especialmente emotivo y desafiante, dado que Bella ha enfrentado episodios críticos relacionados con su enfermedad, llegando a ser hospitalizada hace poco tiempo.

Su capacidad para volver a brillar, cargada literalmente con el peso y la presión del show, ha sido ampliamente aplaudida y considerada como un acto de fortaleza y resiliencia. Este episodio confirma que detrás del glamour, las modelos enfrentan exigencias físicas y emocionales intensas que no siempre son visibles para el público.​

