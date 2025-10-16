Victoria’s Secret Fashion Show es uno de los eventos de moda más relevantes, donde se reúnen a las modelos más destacadas a nivel mundial y por primera vez desfiló una colombiana, Valentina Castro, la joven que se robó las miradas durante la pasarela.

En la noche del miércoles, 15 de octubre, también brilló la cantante Karol G, quien interpretó Ivonny Bonita y Latina Foreva, dos de las canciones más populares de su reciente álbum Tropicoqueta.

¿Cuánto pesan las alas que usan en el Victoria’s Secret?

Las alas son el accesorio emblemático del evento que simboliza la femineidad, la belleza y poder, luego de que el término ‘Ángel’ se convirtiera en el sello con el que las modelos representan la marca.

Esta tradición de portarlas y desfilarlas comenzó en 1998, y su diseño ha sido una huella que en cada presentación genera expectativa.

Según El Tiempo, algunas alas son fabricadas con estructuras metálicas que demuestran la fuerza, otras con plumas y cristales que hacen referencia a un vuelo ligero.

Dependiendo de los materiales que se utilicen, su peso puede variar, por ejemplo, se dice que las menos elaboradas rondan los siete kilos, mientras que aquellas que contienen más materiales pueden llegar a pesar 27 kilos.

Alessandra Ambrosio es una de las modelos más destacadas, por lo que este año volvió a estar en la pasarela junto a Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Candice Swanepoel, entre otras, que hacen parte de las más importantes de la actualidad.

Sin embargo, también es recordada porque en 2011 desfiló estando embarazada y cargó unas alas que estaban adornadas con más de 105.000 cristales de Swarovski, y el par pesaba alrededor de 18 kilos.

¿Quién es Valentina Castro?

En esta edición le apostaron al empoderamiento, la diversidad y una nueva visión de la sensualidad, pues Victoria’s Secret es una de las marcas favoritas por millones de mujeres que desean comprar ropa, maquillaje o productos para el cuidado corporal.

Durante el show, los colombianos estaban a la expectativa de Valentina Castro, una joven originaria de Tumaco, Nariño, quien comenzó su carrera en su ciudad natal, pero gracias a su dedicación y talento, rápidamente ha escalado en el mundo del modelaje internacional.