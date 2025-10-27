Murió madre del famoso niño que trabajó con Karol G; sufría de grave enfermedad: “Siempre en nuestros corazones”

Karol G se robó las miradas de miles de personas años atrás con el lanzamiento de su álbum Mañana será más bonito, un proyecto que recopiló grandes temas y la catapultó a un nivel mucho más internacional. Este proyecto contó con el trabajo de un pequeño, el cual cautivó con su destreza y personalidad ante cámara.

Se trató de Iker, el niño que fue conocido en redes sociales como El niño millonario, brillando en el tour y los videos promocionales de este estreno musical. Aquel menor fue foco de reacciones, teniendo en cuenta el gran público que sumó la celebridad.

Sin embargo, el pequeño fue protagonista de distintos comentarios por una dolorosa noticia que compartió su familia. Su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, murió días atrás, a causa de una grave enfermedad que lidiaba.

La madre luchó, desde 2017, contra una enfermedad renal terminal, la cual tuvo complicaciones por el sobrepeso que sufría. En 2022, durante una entrevista, reveló que tenía riñones poliquísticos hereditarios y su salud se había deteriorado mucho.

Esta serie de situaciones no le permitían ser apta para un trasplante, por lo que estaba comprometida su estabilidad.

Mensaje de despedida a la madre de Iker

De acuerdo con lo que salió a la luz, el pasado 24 de octubre se confirmó el fallecimiento de la progenitora de Iker, quien enfrentó momentos complejos por su salud. Un mensaje fue el foco de miradas y atención, pues se revelaba que la mujer que estaba descansando y siempre estaría en el corazón de todos sus seres amados.

El post fue compartido junto a una sentida foto, en la que se observa al niño con su madre, sentados en una mesa mientras escribían en un cuaderno.

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día de hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones ‘Mi Lupe’”, se lee en el pie de foto.

El clip que se compartió mostró imágenes de la mujer sonriendo, acompañando al menor y disfrutando de diversos instantes.