“Mañana será bonito”: Karol G anuncia canción con el video más tierno que ha publicado en Instagram

Karol G ha sido tendencia en los últimos días, gracias a una estratégica aparición en un partido de baloncesto, con un outfit que dejó a millones de fanáticos de ella y de una de las divas latinas más importantes del mundo con la boca abierta, pues el mensaje en su top dejaba claras dos cosas, que La Bichota está firme para lo que necesite dicha cantante en su proceso de despecho y que posiblemente las dos ya están trabajando juntas en una canción, algo que millones de personas han esperado por muchos años.

En efecto, Karol G se dejó ver con una blusa que decía “te quedé grande”, una clara referencia a la más reciente canción de la colombiana Shakira junto al productor argentino Bizarrap, donde no solo aparece esta frase, sino toda una sarta de pullas venenosas contra la expareja de la barranquillera, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía, quienes no solo se mencionan directamente en la canción, sino que también cayeron en comparaciones comerciales y en medio de polémicas de infidelidad, compinchería, deudas y mucho más.

Karol G en Medellín en el nuevo clip de su más reciente canción. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

El caso es que La Bichota se mostró muy empoderada con su outfit y esto desató todo un tsunami de teorías que terminaron en la conclusión de una posible colaboración entre las dos cantantes colombianas más importantes del momento, que no solo demuestran el gran talento y la inmensa belleza del país, sino que facturan como nunca con sus canciones en las plataformas digitales y las giras que hacen, como la que hizo Shakira en 2018, El Dorado World Tour, o la que acabó recientemente Karol G, Strip Love Tour.

Y aprovechando todo el boom mediático que la paisa generó con su declaración de empoderamiento femenino al estilo Shakira, ahora acaba de publicar en su cuenta oficial de Instagram el que sería el video más tierno que ha posteado desde que se hizo a su espacio en la red social, todo porque ella comparte protagónico con un pequeño niño que hace las veces de agente de call center que ayuda a que las personas se sientan bien consigo mismas.

La Bichota llamó para buscar felicidad en su nueva canción. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“Si estás triste, llámame”, dice el papel escrito en letras de colores y con caligrafía infantil que se le aparece a la cantante mientras ella se come una empanada en su carro rojo, en una terraza que deja ver en el fondo el esplendor de la tierra que vio nacer a la cantante, Medellín. Luego Karol llama al número que se le apareció y le responde un pequeño, quien con mucha ternura y personalidad le levanta el ánimo no solo a ella, sino al más del millón de seguidores que ya le dieron like al clip.

El pequeño no es cualquier desconocido, todo lo contrario, es nada más y nada menos que Iker, el niño millonario, uno de los influencers mexicanos más jóvenes que, con sus videos tiernos y divertidos, ha logrado cautivar a más de 349 mil usuarios en YouTube y 239 mil seguidores en Instagram.

Iker es uno de los protagonistas del nuevo clip de Karol G. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“¿Por qué no hace una carta de Santa Claus para que te traiga un carbón para hacer una carnita asada?. ¿Por qué no armas un show y ahí te presentas ¿Por qué no cantas la canción de la ‘Yipeta’?”, son algunas de las preguntas que le hace el pequeño a la cantante para que ella encuentre maneras de levantar su ánimo y finalmente ser feliz, todo mientras el chicuelo se come su sándwich, se toma su juguito y hasta baila la música de la paisa.

Iker despliega todo un arsenal de ternura y diversión en el adelanto del clip. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“Pero señorita, no importa qué, mañana será bonito”, termina de decir Iker, mencionando el que sería el nombre de la canción, Mañana será bonito, que se escucha ya con la melodía característica de Karol G, un reguetón muy contemporáneo que rememora los mejores sonidos del inicio del género, pero con compases y tonos que le caen a la perfección a la nueva generación centennial.

“Por fiiiiiiiiiiin!!!! POR FINNNNN !!! ✨💖🌴☀️🌸🌊🐈‍⬛🍃🌺🍄🌈 🌸☘️🌞 Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicadooooo. Solo sé que para mí y para todos… MAÑANA SERÁ BONITO✨🌈🌸”, escribió la cantante en su publicación, que ya acumula más de 35 mil comentarios de colegas, seguidores y amigos que no pueden esperar a que la paisa lance oficialmente su más reciente sencillo.