Video | La Bichota no le teme a nada: sin pensarlo dos veces se le llevó el perro caliente a una fan y huyó en su ‘makinón’

Una de las celebridades más seguidas del género urbano es la antioqueña Carolina Giraldo Navarro, más conocida en el mundo del reguetón como Karol G, La bichota.

Su talento, sus canciones y hasta el color de su cabello son populares en todo el mundo, donde tiene millones de fans que esperan poder verla en sus presentaciones o a la salida de ellas, tal y como ocurrió en Los Ángeles, donde la colombiana se presentó en Crypto.com Arena este domingo 22 de enero en el Calibash 2023, festival en el que compartió con otros artistas urbanos como Feid, Zion y Lenox, becky G, Farruco y Ozuna, entre otros.

Una de sus seguidoras, quien en TikTok se identifica como Brendamorales10, se encargó de publicar un video en el que se ve cómo varios fanáticos de la cantante la esperan a las afueras del escenario, donde minutos antes se había presentado.

La colombiana salía de su presentación en el Calibash 2023, festival de música urbana en Los Ángeles. - Foto: Instagram: @karolg

Allí, La Bichota se percató de su presencia y decidió bajar la ventana de la camioneta que la transportaba para saludarlos y recibir las muestras de cariño de sus seguidores.

En ese momento, un hombre se le acerca y le regala una rosa roja, a lo que ella respondió con un efusivo “Gracias mi rey”; sin embargo, este no fue el único regalito que recibió la paisa.

Segundos más adelante aparece una mujer con un perro caliente en sus manos y se lo acerca a la ventana de su camioneta; allí, la cantante no pudo ocultar su cara de emoción al ver este platillo y sin pensarlo dos veces lo recibió diciendo “qué rico”. En ese momento el vehículo aceleró y se perdió de la vista de los fanáticos con la cantante a bordo.

Los comentarios a la publicación resaltaron la buena energía y la sencillez de la artista, a quien en varias ocasiones se le ha visto muy cercana a sus fans prestándose para tomarse fotos, firmar autógrafos o simplemente hablar con ellos.

“Hay no es que es bella esa mujer como no amarla”, “Karol es la mejor se pasa!!! me muero de risa con su energía”, “Tan Bella y siempre humilde te a mamos Bebecita”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Brendamorales10, cuyo video no son virales, pero que este, por tratarse de Karol G, ya super´o las 35.000 reproducciones.

La colombiana es una de las mayores exponentes del reguetón a nivel mundial. (Photo by Andrew Chin/Getty Images) - Foto: Getty Images

Karol G intercede para que RBD venga a Colombia

RBD, la cual fue una banda de pop mexicano de la primera década de los años 2000, creada por Pedro Damián mientras se grababa la telenovela Rebelde, en la que actuaron todos sus integrantes, donde debido al éxito en pantalla, el 4 de octubre de 2004 formalizaron el grupo y realizaron una gira musical en ese entonces, vuelven para este 2023 después de tantos años ausente.

Es por ello que el revuelo que armó RBD a finales de 2022 con el anuncio de su reencuentro y su nueva gira fue épico, en la que dos generaciones de jóvenes crecieron viendo la novela, y fue hasta este 19 de enero, donde dieron a conocer cuáles son los países que visitarán y las fechas donde cantarán todos sus éxitos.

Soy Rebelde Tour 2023 le dio una sorpresa a todos sus fanáticos, pues estarán con su show en Estados Unidos y en Latinoamérica solo tendrán cinco fechas, dos fechas en Brasil y 3 en México. Una noticia triste para todos los seguidores colombianos que esperaban con los brazos a los integrantes del grupo musical.

Muchos seguidores de la agrupación mexicana se sintieron decepcionados y, como si de un pedido unísono se tratara, le dijeron al grupo: “sálvame del olvido”; porque sueñan con ver de nuevo y, por última vez en un escenario, a Anahí, Christopher, Maite, Christian y Dulce María, interpretando temas como “Solo quédate en silencio”, “Enséñame”, “Ser o parecer”, entre otros.

Anahí, integrante de la banda RBD, fue una de las invitadas de Karol G a su concierto en México. - Foto: Instagram

Ante estas molestias, la cantante colombiana Karol G, quien en su reciente concierto en Ciudad de México contó con la participación de Anahí, integrante de RBD, con la interpretó la legendaria canción de Sálvame de la agrupación mexicana, escribió en su cuenta personal de Twitter que estaría intercediendo para que RBD visite Colombia.

“Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”, trinó la paisa, a lo que la Anahí le respondió diciéndole: “¡Te amo!”.

Esto ha generado todo tipo de reacciones de los fanáticos, quienes esperando un milagro para que esta banda llegue a este país. Lo cierto es que una reciente publicación de Anahí en sus historias de Instagram despertó la ilusión de los fans en Latinoamérica.

“Gracias infinitas por tanto amor a nuestra gran noticia. Nosotros seguimos en shock. Solo pensar que volveremos a estar juntos”, escribió la cantante y actriz. Pero lo que más hizo que sus seguidores se ilusionaran fue cuando dijo “¡Y calma! No todo está dicho”. Las reacciones no se hicieron esperar y ahora millones de fanáticos en todo el continente están a la espera de que la agrupación abra fechas, por lo menos, para el 2024.