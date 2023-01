Reviven video de Karol G ‘peleando’ con reconocida actriz: se lanzaron agua y tuvieron que agarrarlas

- Foto: Instagram @karolg - YouTube Hello Again

Karol G se convirtió en una de las celebridades más comentadas y famosas de la industria musical, debido al éxito que tuvo con su música en los últimos años. La artista se abrió paso con su voz y sus sonidos, dejando huella del sabor colombiano que lleva en la sangre, además del ‘perreo’ que le puede imprimir a su estilo.

El camino que recorrió la paisa para llegar hasta donde está hoy en día fue muy grande, pasando por todo tipo de experiencias que marcaron su talento y su imagen en los medios internacionales. La cantante urbana visitó distintos escenarios, al punto de robarse el corazón de toda clase de público que actualmente disfruta de sus temas.

karol G se ubicó como una de las representantes femeninas del género urbano en el mundo.

Recientemente, a través de las plataformas digitales, los usuarios revivieron un inesperado video que hace parte del pasado de Karol G y sus inicios en la música. La antioqueña estuvo como invitada en el formato Match 4, de Qué Locura, donde compartió con otros rostros conocidos de la televisión latina.

Según se detalló en el clip que salió a la luz de nuevo, la cantante urbana fue víctima de una broma por parte de la producción de entretenimiento hace más de diez años, la cual la hizo tocar fondo y soltar toda su molestia, previo a conocer la realidad de este juego.

En las imágenes se observó a Karol G participando de una actividad de preguntas junto a la actriz Ivette Domínguez, quien no dudó en ubicarse en el papel ‘antagónico’ de esta experiencia. La paisa se percató de que en el juego había desequilibrio de preguntas, por lo que alegó y manifestó su incomodidad.

Sin embargo, poco a poco, el ambiente se tornó tenso y surgieron comentarios del equipo contra la colombiana, asegurando que ella “solo cantaba y no tenía conocimientos de cultura general”. Ivette Domínguez comenzó a señalar que no sabía quién era la artista, por lo que no comprendía el motivo de la invitación que le hicieron a ella.

Karol G se alteró y reaccionó de forma inesperada, pidiendo respeto y un espacio para ella retirarse de las grabaciones, ya que no tenía por qué aguantarse esta clase de comentarios en su contra. La reguetonera, que en ese entonces lucía su pelo oscuro y con mechones rubios, se alejó del lugar con un vaso de agua en su mano, asegurando que ya no quería participar más del programa.

La cantante fue víctima de una broma por parte de la producción del programa veenzolano. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Hello again

Ante esta actitud, la actriz venezolana se acercó a la artista urbana y la ‘enfrentó’, diciéndole algunas palabras que llevaron a Karol G a reaccionar y tirarle un vaso con agua en la cara. Domínguez empujó a la colombiana y ella se devolvió a hacer frente a este comportamiento.

No obstante, los integrantes de la producción se acercaron para agarrarlas y que no llegaran a mayores, pidiéndoles que se calmaran. Pese a que la paisa no quiso estar más ahí, uno de los presentadores se le acercó y le reveló que todo se trataba de una broma con cámara escondida.

La cantante y la actriz se enfrentaron en el programa Qué locura. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Hello Again

La intérprete de Gatúbela no ocultó la pena que sintió, avergonzándose con Ivette Domínguez por haberle lanzado el agua en el rostro. La colombiana la abrazó y se disculpó, ya que creía que todo era real.

Es importante recordar que en 2021, la actriz venezolana recordó esta particular experiencia y publicó el videoclip en su cuenta oficial de Instagram, señalando cómo sucedió todo en aquel programa. La artista mencionó que por poco terminan en una fuerte pelea, pero sabía que era un primer encuentro salido de lo normal.

“Coloquiales, este TBT es de aproximadamente hace 10 años, donde Karol G y yo tuvimos un primer encuentro en el programa de ‘Qué Locura’ y esto fue lo que pasó. Casi nos caemos a piña en el estudio. Karol G así con los cabellos verdes, ven a volverme a echar agua en la cara y hacemos un ‘#intimocontucoloquial’”, escribió la celebridad en aquel entonces.