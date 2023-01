“Recuerdos de muchas lagrimitas”: Karol G envió emotivo mensaje para despedir el 2022

No hay duda de que 2022 fue uno de los años más prósperos para Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G. La cantante de música reguetón estuvo de gira y sorprendió a sus millones de fans con un cambio radical de look, pues pasó de tener cabello aguamarina a un rojo intenso.

Asimismo, la antioqueña lanzó sencillos que resultaron siendo todo un éxito, como Provenza y Gatúbela. En resumen, el año que está pronto a acabarse le abrió nuevas puertas a la colombiana que incluso logró crear su propia oficina en un rascacielos de Medellín.

Al ser una de las mujeres más reconocidas en Colombia y de gran proyección a nivel internacional, cualquier manifestación que hace Karol G en sus redes sociales se posiciona rápidamente.

En el mundo digital es común que los famosos y celebridades compartan contenido relacionado con el Año Nuevo y, precisamente, la intérprete de Tusa no se quedó atrás.

Por medio de Instagram, red social donde acumula más de 58 millones de seguidores, la artista paisa compartió un carrete de fotografías y aprovechó para escribir unas sentidas palabras para despedirse del 2022.

En el mensaje, Karol G se refirió a los retos y obstáculos que se le presentaron meses atrás. De igual modo, la ‘Bichota’ mencionó que aprendió mucho de esta época.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste cada día, me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó …”, consignó inicialmente la colombiana.

En la misma línea, la antioqueña rememoró varias de las experiencias que alcanzó a vivir durante el año que se va, además finalizó deseando nueva energía a partir del primer día de enero de 2023.

“Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones, preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa qué, ni cómo, ni cuándo… Mañana será más bonito”, añadió la exponente del género urbano.

Como era de suponerse, al tratarse de una de las cantantes con mayor influencia en el país, los fans y cibernautas comentaron las nuevas instantáneas en las que Karol G posó en la playa, con una tabla y surf y un estilo hawaiano.

“Gracias por hacer mi 2022 más chimba de lo que esperaba”; “Que este año 2023 sea de muchas bendiciones para ti reina”; “Gracias por otro maravilloso año a tu lado! Eres una inspiración y una bendición enorme en mi vida”; “Qué palabras tan sabias, aun cuando pudo ser tu peor año trabajaste duro para cambiarlo. Hoy eres la mejor y estamos felices por ti”, son algunos de los comentarios más relevantes que se pueden leer en el Instagram de Carolina.

Tuvo un gran gesto con niños de una clínica en Medellín

Recientemente, el perfil de Instagram del programa de entretenimiento Lo sé todo fue el encargado de viralizar que Karol G estuvo de visita en un hospital de niños con cáncer en la ciudad de Medellín. Las imágenes de esa visita han causado bastante emoción entre los internautas, quienes no se contuvieron para aplaudir ese noble gesto.

En las imágenes se puede ver la felicidad de todos los niños, enfermeras y padres de familia al advertir la presencia de la artista. Bailes, abrazos, fotos, charlas y algunas cantadas no faltaron.