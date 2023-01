Natalia París compartió sensual foto sin maquillaje para cerrar el año; le llovieron elogios

Las horas están contadas para que inicie el nuevo año 2023, por lo que varias mujeres de la farándula nacional llaman la atención a través de sus redes sociales. Con la llegada de las plataformas, las famosas ahora tienen la posibilidad de interactuar con sus seguidores, tal como lo hace la modelo antioqueña Natalia París.

Durante 2022, París mostró parte de su estilo de vida y el crecimiento que tuvo en su faceta como DJ; de hecho, varios de los momentos que vivió frente al tocadiscos los catalogó como “mágicos”.

Sin embargo, la popularidad de la mujer paisa no se debe únicamente a su trabajo, sino también a la belleza que muchos de los cibernautas recalca. Precisamente, mediante su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de un millón y medio de seguidores, la modelo no se quedó atrás para despedir el año y subió una fotografía que la está convirtiendo en un personaje tendencia.

Hay quienes dicen que los 49 años que actualmente tiene Natalia París solo son un requisito de su cédula, puesto que la mujer sigue mostrando una jovialidad en los escenarios de interacción social. Además, su figura corporal sigue sacándole suspiros a más de uno.

Sin maquillaje y con parte de su rostro cubierto por su cabello color castaño claro, la DJ antioqueña posó y mostró con total transparencia sus piernas; en el post París tiene una camiseta color gris y unas tangas que poco se ven.

En dicha publicación, la modelo escribió: “se acaba el año y empieza uno nuevo. Hagamos un ritual de buena suerte con música. 🔥 Con qué energía quieres comenzar el año? Te leo”.

Como era de esperarse, al tratarse de una de las mujeres más aclamadas en las redes, recibió elogios por su naturalidad y la sensualidad que derrochó frente a las cámaras.

“Comenzar un nuevo año viéndote como siempre tan bella y llena de energía”; “Qué bien te ves, Nati. Feliz Año 2023 para ti y los tuyos, y que la rumba siga este nuevo año”; “Belleza, sensualidad, inteligencia, mujer de negocios, perfecta ❤️”; “La mujer más hermosa de Colombia”; “Mi modelo favorita por siempre. Hermosa”, se lee en Instagram.

A continuación, la más reciente fotografía con la que Natalia París cerró el año:

Por otro lado, la tendencia de compartir sensuales fotografías para recibir el 2023 no solo fue idea de Natalia Paris. En la misma línea, la reconocida influenciadora Andrea Valdiri también encendió las redes con un carrete de instantáneas.

A diferencia de otras figuras públicas, Andrea sube fotografías que tienen una edición singular. Así que para despedirse de 2022 y recibir el Año Nuevo 2023 no hubo excepción: en sus más recientes post, la famosa del mundo digital apareció con una gigante bola de navidad roja que le cubre toda su cara, mientras luce diminuta y sugestiva lencería de la misma tonalidad.

“Recoge tu árbol, recoge tus bolas, porque vienen 365 días de oportunidades”, escribió la creadora de contenido.

En total son cinco fotografías con las que Valdiri encendió las redes sociales. En las primeras dos aparece con artículos navideños, mientras que en las restantes posó frente a la cámara de una manera sensual y se resaltan sus atributos físicos.

Enseguida, los cibernautas no dudaron en reaccionar al post con ‘Me gusta’ y comentarios de todo tipo, como: “Deberías abrir el Only solo para los fans, aunque no necesites del dinero”; “Me temblaron los ovarios haha”; “Manden el video de cómo hicieron la bola gigante por favor 🔥”; “Dudando de mi sexualidad!”; “Todo lo que te pongas te luce”; “Qué mujer tan hermosa”, se lee en Instagram.