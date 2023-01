Kim Kardashian revela cómo se está soltando “un poco” a sus 40 años

La empresaria y estrella de la televisión mundial, Kim Kardashian, reveló que está empezando a soltarse consumiendo bebidas que normalmente no toma.

“Empecé a beber un poco a los 42 años. Café y alcohol”, compartió en el episodio de esta semana de The goop Podcast de Gwyneth Paltrow.

“Siento que tengo que soltarme un poco”, dijo la fundadora de Skims y reveló que quería cambiar su vida, de estar siempre en modo trabajo.

“Simplemente siento que trabajo mucho y me concentro todo el día, después de la escuela y luego es como reuniones de productos y pruebas de cosas, y reuniones de empaque y todo para Skims”, señaló, y agregó que no se “siente cómoda simplemente acostada sin hacer nada”.

“Así que mi versión de eso ha sido pasar algún tiempo con mis amigos y tomar una copa y quedarme fuera un poco más tarde, cuando probablemente no lo habría hecho antes”, expresó Kardashian.

Aunque Kim Kardashian compartió que su bebida preferida es el tequila, admitió que no se excede.

“Solo tiene que ser un chupito de piña y un chupito de tequila”, señaló. “Me tomo dos shots y estoy como, muy bien. Ha sido divertido”, enfatizó.

A principios de este año, los fans pudieron ver a la estrella de Kardashians tomándose unos shots de tequila durante la celebración del 25 cumpleaños de su hermana Kylie Jenner.

En un video de TikTok compartido en la cuenta de la fundadora de Kylie Cosmetics, se podía ver a Kardashian sosteniendo un chupito en una mano y un vaso de zumo en la otra.

Después de que la madre de cuatro hijos diera un sorbo al licor, inmediatamente lo escupió de vuelta a su vaso y tosió mientras la persona que grababa se reía.

Varios fans señalaron en la sección de comentarios del video de Jenner lo identificable que era la reacción de Kardashian al shot de tequila.

“¡Me identifico tanto con Kim! Ya no soy una chica de tragos”, escribió un fan. “Kim soy yo cuando mis amigos quieren tomar un shot”, añadió otro.

Kim Kardashian lloró al contar el sufrimiento que vive por la paternidad compartida con Kanye West

El ícono de los realities, Kim Kardashian, lloró mientras detallaba las luchas que está viviendo en este momento al criar a cuatro hijos con su exmarido, Kanye West, en el episodio del lunes del podcast “Angie Martinez IRL”.

“La crianza compartida es difícil”, admitió Kardashian, de 42 años, que comparte a North, de 9 años, Saint, de 7, Chicago, de 4, y Psalm, de 3, con el rapero West, quien tiene 45 años.

“Es jodidamente duro”, añadió en el pódcast en medio de lágrimas.

La fundadora de Skims explicó que hace un esfuerzo concertado para proteger a sus hijos del controvertido comportamiento de su padre, incluyendo una avalancha de ataques antisemitas realizados por el rapero este año.

“Tuve el mejor padre, y tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos, siempre y cuando puedan tener eso”, explicó Kardashian, que estaba muy unida a su difunto padre, Robert Kardashian.

“Eso es lo que querría para ellos”, continuó Kim. “Si no saben las cosas que se dicen o lo que está pasando en el mundo, ¿por qué iba yo a aportarles esa energía? Son cosas de adultos con las que no están preparados para lidiar”.

La estrella en The Kardashians dijo que estará “muy preparada” cuando sus hijos hagan preguntas sobre las fechorías públicas de su padre. Mientras tanto, la misma Kim dijo que desde ella no escuchará una mala palabra dicha sobre West, al menos no de ella, recalcó.

“Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude”, dijo a la presentadora Angie Martínez. “Todas las locuras. Me lo agradecerán y responderé en privado a todo lo que quieran saber. Ya no me corresponde meterme”.

Sin embargo, Kim confesó que guardar silencio sobre las payasadas de West que acaparan titulares se ha vuelto cada vez más difícil.

“Definitivamente, lo protegí y aún lo haré a los ojos de mis hijos, por mis hijos. En mi casa, mis hijos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior (...) Estoy aguantando con un hilo”, reconoció.

“Sé que estoy muy cerca de que eso no ocurra. Mientras eso siga pasando, protegeré eso hasta el fin del mundo mientras pueda”, destacó Kim.