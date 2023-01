Banda RBD confirma fechas y países donde realizará su gira, ¿cantará en Colombia?

RBD es un grupo de pop mexicano de la primera década de los 2000. Fue creada por Pedro Damián mientras se grababa la telenovela Rebelde, en la cual actuaron todos sus integrantes. Debido al éxito en pantalla, el 4 de octubre de 2004 formalizaron el grupo.

Los integrantes fueron Dulce María, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera. Su primer álbum se lanzó al mercado el mismo año del nacimiento de la agrupación, concretamente en noviembre. Después de eso, cada año publicaron álbumes hasta 2008. Nuestro amor en 2005, Celestial en 2006. Rebeles (único en inglés) ese mismo año, Empezar desde cero en 2007 y cerrando con Para olvidarte de mí.

Integrantes de RBD - Foto: Instagram @maiteperroni

El revuelo que armó RBD a final de 2022 con el anuncio de su reencuentro y su nueva gira fue épico, pues dos generaciones de jóvenes que crecieron viendo la novela. Este 19 de enero anunciaron cuáles son los países que visitarán y las fechas donde cantarán todos sus éxitos.

Una de las actrices de la extinta banda RBD parece estar embarazada - Foto: Instagram @rbd_musica

Soy Rebelde Tour 2023 le dio una sorpresa a todos sus fanáticos, pues estarán con su show en Estados Unidos y en Latinoamérica solo tendrán cinco fechas, dos fechas en Brasil y 3 en México. Una noticia triste para todos los seguidores colombianos que esperaban con los brazos a los integrantes del grupo musical.

Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, New York, Miami, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo son algunas de las ciudades donde RBD revivirá momentos de los años 2000.

Estas son las ciudades que visitará RBD - Foto: @rbd_musica

Los seguidores de la banda mexicana no dudaron en comentar la publicación preguntado por qué no vendrían a Colombia, otros países de Latinoamérica y Europa.

“Pero cómo no van a incluir Colombia”, “cómo que no van a venir a Ecuador”, “¿Y los colombianos que somos? ¿Hijos de menos ‘mae’? Procura poner el punto rojo en Colombia o no espero na’”, “Colombia fue su primer concierto fuera de México, ingratos, no nos hagan esto”, “¿Y España? ¿Eslovenia? ¿Serbia? ¿Rumania? En Europa también estamos listos!! Queremos al menos un puntito rojo”.

Han pasado 16 años desde que los adolescentes y niños de la época cantaban y bailaban las canciones de la banda o escogía un personaje con el se sentían más conectados y a pesar del tiempo la amistad entre los integrantes de la banda se ha mantenido intacta.

Aunque varios de ellos han logrado construir una amistad estable y se reúnen de vez en cuando, muchos de sus fanáticos más fieles soñaban con el momento en el que decidieran reunirse como grupo musical y porque no volver a lanzar música o al menos dar un concierto que reviva la emoción.

La agrupación aclaró información que salió a la luz sobre Poncho Herrera - Foto: Captura de pantalla canal de YouTube RBD Oficial

En una entrevista con el periodista Yordi Rosado, Christian Chávez señaló cuáles fueron las causas de su separación en 2008. El principal fue el desgaste emocional y físico en la industria musical mexicana.

Otra situación fue la búsqueda de independencia por parte de ellos. Por ejemplo, Chávez menciona que Herrera quería continuar su carrera actoral. Así mismo, confirmó que no hubo —ni hay— problemas entre ellos; por el contrario, son unidos y más de una ocasión han pensado en una gira.

Cabe resaltar que Alfonso Herrera, Poncho para la mayoría de fans, ya salió a la luz pública a dejar claro que no vuelve con RBD porque tiene otros compromisos laborales con los que se siente feliz y no tienen nada que ver con alguna rencilla o mal sentimiento hacia el grupo que lo hizo famoso.

Las edades de los integrantes de RBD actualmente

Entre los integrantes de la banda estaban Alfonso Herrera quien era Miguel, quien en la actualidad tiene 39 años y enfocó su carrera solo a la actuación y ha participado en producciones de talla mundial como Sense 8, Ozark y hasta El Exorcista.

Alfonso 'Poncho' Herrera habló de la gira de Rebelde. - Foto: Instagram: @ponchohd

Por otro lado, Anahí quien interpretaba a la popular Mia Colucci sí se ha dejado cautivar por la música y ha seguido desarrollando una carrera como cantante pero también como actriz. Aunque cuando hizo de Mía era apenas una adolescente hoy ya tiene 39 años.

Asimismo, Dulcemaría que hacía el papel de la verdadera rebelde Roberta, ha enfocado su profesión a la música, pero también en los últimos años ha decidido estar al pendiente de su hija y vivir su etapa como mamá junto a su esposo a los 37 años.

Otra de las actrices que hizo parte de los protagonistas de la serie y que es una gran cantante, pero también actriz internacional en la actualidad es Maite Perroni, quien tiene 39 años y hace 16 hizo el papel de Lupita, la joven humilde del grupo.

En esa misma edad está Christian Chávez que hizo el papel de Giovanny Méndez en Rebelde y hoy en día también se sigue dedicando a la música y la actuación.

Finalmente, el más joven de todos era Diego Bustamante que era otro muy rebelde quien fue interpretado por Christopher Uckerman y tiene 36 años en la actualidad.