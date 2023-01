‘Poncho’ Herrera se siente muy orgulloso de haber pertenecido a RBD, pero deja claro que no vuelve a la gira

El actor mexicano no tiene ningún inconveniente con su paso por la agrupación, pero no va a volver.

Cuando RBD anunció su reencuentro y una nueva gira para volver a darle vida en vivo a canciones míticas como Rebelde, Sálvame, Solo quédate en silencio y Tras de mí, casi dos generaciones de jóvenes latinos enloquecieron y llenaron las redes sociales con reposteros sobre el tema, dejando claro que será una de las giras más exitosas de 2023, pues todos están esperando que el próximo 19 de enero salgan las fechas con los lugares y los días precisos en que esta agrupación mexicana volverá a pisar medio planeta.

Sin embargo, esta noticia fue agridulce y todo porque uno de los integrantes de RBD, el más apetecido y deseado por jovencitas y jovencitos, no hará parte de este “come back” del año. Se trata del actor Alfonso Herrera, él único de los “rebeldes” que no aceptó la invitación a salir de gira con sus colegas de la serie Rebelde, cuyos motivos no se mostraron a la luz en ese momento y desataron todo tipo de teorías y rumores que llegaron al punto de la publicación de noticias falsas, como lo hizo un medio mexicano, que afirmó que ‘Poncho’ no había logrado un acuerdo económico con los empresarios de la gira, pues habría pedido una suma de dinero astronómica que no se le podía desembolsar.

A eso se le sumó que el mismo ‘Poncho’ publicó en su cuenta oficial de Twitter un video donde pone una frase de la canción Rebelde para incentivar a sus seguidores a donar dinero y recursos a la fundación Acnur, de la cual es embajador, desatando una serie de críticas sin sentido, pues muchos atinaron a decir que el uso de la frase “Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa” era una burla a sus excompañeros de tarima y a la gira que emprenderán en los próximos meses.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

Dichas críticas desataron una conclusión bastante escandalosa, que el actor que alguna vez interpretó a Miguel Arango en la novela Rebelde estaba avergonzado de su participación en RBD y que no quería volver a saber nada de su pasado como cantante adolescente, chisme que le llegó a Alfonso a oídos propios cuando salía del aeropuerto de Ciudad de México, cuando fue abordado por un grupo de periodistas con preguntas sobre este tema y su rechazo a la gira mencionada.

“Yo estoy feliz… Yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso… Estoy agradecido y seguiré agradecido siempre… Simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra, porque al final de cuentas mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”, declaró el actor frente a las cámaras de varios medios de comunicación mexicanos.

En esa intervención, Herrera también aprovechó para desmentir tajantemente el chisme sobre el dineral que le habrían ofrecido y él supuestamente rechazó, asunto que ya se había desmentido en un comunicado oficial que se publicó en el perfil oficial de Instagram de RBD.

“Desconozco eso porque yo no entré en ninguna negociación, es lo único que te puedo decir”, arremetió el actor, quien en los últimos años ha estado en proyectos tan ambiciosos como Sense8 y El baile de los 41.

Y para que no queden vacíos de ninguna clase, esta es la frase oficial de la razón por la cual Alfonso Herrera, exintegrante de RBD, no estará en el tour de la agrupación en 2023: “voy a estar trabajando amigos”.

Así pues, queda cerrado el capítulo de la ausencia de ‘Poncho’ en el reencuentro del grupo y solo queda esperar la lista de ciudades que tendrán juntos a Anahí, Dulce María, Maité Perroni, Christopher Uckermann y a Christian Chávez de nuevo en vivo.