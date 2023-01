RBD aclaró polémica con Poncho Herrera; defendió al actor y rechazó información difamatoria

Un medio de comunicación mexicano aseguró que el actor no estaría porque no le pagaron una millonario suma por la gira.

El regreso de RBD la sacó del estadio y millones de personas quedaron sin palabras al ver la decisión que tomó el grupo de reunirse una vez más. A pesar de que sus caminos estaban separados, cinco de los integrantes optaron por revivir el proyecto y reencontrarse con sus fieles fanáticos del mundo.

La agrupación mexicana eligió el 2023 como el escenario para integrarse de nuevo, seleccionando algunas ideas y llevándolas de nuevo a los escenarios. Aunque se desconocen detalles de cómo se realizará todo, los cantantes ya motivaron a sus seguidores a estar pendientes de las noticias oficiales que vienen en camino.

No obstante, recientemente, en medio del auge que tomó este anuncio, las miradas de los curiosos se posaron sobre Poncho Herrera y su ausencia de la reunión de RBD. El actor fue claro en que su historia con la banda terminó, por lo que solo deseaba éxitos y alegrías para sus amigos.

Ante estas palabras que brindó en redes sociales, una revista mexicana lanzó una publicación en la que aseguraba que el artista no participaría de este camino con RBD, debido a que no le pagaron una millonaria suma de dinero que exigía. Pese a que Poncho Herrera se pronunció y aclaró que el dinero no era lo que lo movía, se presentó un comunicado oficial por parte del grupo donde se hablaba de este tema.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Según quedó registrado, RBD compartió el documento en el que expresaba su inconformismo con esta clase de publicaciones, las cuales afectaban y dañaban la imagen de los artistas. En este texto se aseguró que ningún medio tenía información al respecto, por lo que se trataba de “difamaciones”.

“El día martes 3 de enero, la revista TvNotas dio a conocer en su publicación semanal información falsa y difamatoria acerca de los supuestos acuerdos y negociaciones para el reencuentro de RBD, así como detalles del pasado show virtual”, escribió el grupo.

“Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en la relación a estos proyectos. Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera, por lo que esta nota, solo intenta desprestigiar y atentar contra la imagen, reputación, honorabilidad e integridad del grupo”, agregó en el comunicado.

Por último, RBD, integrado por Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian, señaló que el día 19 de enero, en las horas de la noche, se develará la noticia que prepararon para su público.

“Los detalles oficiales del proyecto RBD serán revelados el próximo 19 de enero a las 19:00 horas de México (8:00 p. m. Colombia) a través de las redes sociales. Les solicitamos de la manera más atenta a todos los fans y medios de comunicación no promover información falsa”.

Anahí Puente, de RBD, estuvo al borde de la muerte: su corazón se detuvo por 8 segundos

En las últimas semanas, Anahí volvió a ser foco de los medios, quienes recordaron uno de los momentos más difíciles de su vida, al punto de estar en riesgo de muerte. Todo por un desorden alimenticio que la acompañó durante casi toda su adolescencia y su adultez temprana, generado por la presión de pertenecer a la industria mexicana del entretenimiento.

Tal como ella misma lo confesó a través del canal de YouTube del conferencista Daniel Habif, fue un comentario el detonante de su enfermedad. “Una vez en Televisa, un productor que iba a ser el de A mil por hora, pero que luego fue Pedro Damián, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye, Anahí, ¿tú quieres ser la protagonista de esta novela? Pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’... No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Ya se imaginarán lo que pasó ahí”, comentó la cantante en su participación en el segmento digital.

Esto dejó huella en el corazón, el cerebro y el estómago de Anahí, pues aseveró su afán de estar delgada a como dé lugar y todo porque también tuvo que soportar el bullying de sus compañeros de set con la comida, como añadió en la entrevista: “En los mismos programas se burlaban de mí. Estuvo duro. Cuando llegaba a ellos, me ponían comida delante para ver qué hacía”.

Esto llegó a puntos insospechables cuando la cantante empezó a seguir dietas extremas para mantener el abdomen plano y unos pómulos pronunciados. “Empecé a seguir el método de los 11 días, es decir, por 11 días no comía nada, luego comía por un día y, por supuesto, devolvía todo. Recuerdo que buscaba más información para darme más ideas. Por un lado, tenía mucho miedo y no quería estar enferma, pero por otro, no sabía cómo salir y prefería seguir”, declaró la artista al programa Obsesión de cuerpos de National Geographic, donde también anunció que posteriormente llegó a pesar 36 kilos y finalmente terminó con un parte médico lamentable: “Me diagnosticaron con anorexia nerviosa, y para mí fue muy difícil aceptar lo que me estaba pasando y que estaba muy enferma”.

Todo fue peor cuando en unas vacaciones familiares el cuerpo de Anahí no aguantó más y se desplomó, haciendo que la cantante terminara en un hospital al borde de la muerte. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, declaró Puente.