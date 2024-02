Integrantes de RBD no pudieron ingresar a Premios Lo Nuestro 2024: “nos duele mucho”

La 36ª edición de los Premios Lo Nuestro se llevó a cabo la noche del jueves 22 de febrero, en el Kaseya Center, ubicado en Miami, Florida. Un evento en el que se reunieron grandes talentos de la música latina para celebrar juntos sus mejores éxitos del último año y, por supuesto, recibir sus galardones mientras, al mismo tiempo, deslumbraban en la popular alfombra color magenta con looks especiales para la ocasión.

Aunque durante la noche se presentaron varias sorpresas llenas de alegría que han dado mucho de qué hablar en las redes sociales, desafortunadamente no todo fue ‘color de rosa’, pues a través de sus redes sociales, los cantantes Christian Chávez y Christopher Uckermann, integrantes de la icónica banda RBD, informaron que no lograron ingresar al recinto donde se realizaría la premiación.

¿Por qué integrantes de RBD no pudieron entrar a celebrar los Premios Lo Nuestro?

Según explicó Christopher Uckermann a través de sus historias de Instagram, únicamente lograron desfilar por la pasarela, ya que después de estar en la alfombra magenta de la gala de los Premios Lo Nuestro, él y Christian Chávez no pudieron ingresar al recinto debido a que “nos proporcionaron boletos incorrectos y, al parecer, no había mesas disponibles”.

“Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, comentó el actor mexicano desatando de inmediato una ola de reacciones de indignación por lo ocurrido, pues sus publicaciones se viralizaron rápidamente en otras plataformas digitales.