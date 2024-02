Carla Giraldo contó cómo se escapó de su casa a los 14 años: “Me fui y nunca más volví”

Carla Giraldo contó cómo se escapó de su casa a los 14 años y reveló por qué lo hizo

“Yo no creo que nadie a los 14 años se siente a conversar con los papás sobre querer irse de la casa, eso no pasa, entonces nada, me volé como los niños en las películas, tiré una maleta por la ventana y me fui y nunca más volví”, comentó.