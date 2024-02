Claudia Bahamón se destapó sobre matrimonio con Simón Brand; expuso verdad sobre su vínculo: “Uno decide si desea continuar”

Claudia Bahamón se destapó sobre su matrimonio con Simón Band

“Ya no tiro como antes, no tengo esa agilidad mental que antes, me duermo fácilmente. No me apetece ir al cine a diario ni ver tres películas seguidas. Así que, por favor, no me reproches. Estas son las nuevas reglas; uno tiene que volver a empezar para que funcione. Por eso, el matrimonio está mal diseñado”, comentó, puntualizando en su visión de los compromisos.