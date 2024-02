Claudia Bahamón habló del mal procedimiento médico por el que terminó en UCI: “Todos cometemos errores”

Mientras MasterChef Celebrity estaba en marcha en 2023, el nombre de la presentadora Claudia Bahamón empezó a ser noticia, no precisamente por su labor como presentadora en este emblemático concurso de cocina del canal RCN, sino por su repentina ausencia del mismo a causa de una compleja situación de salud que estaba enfrentando.

En ese momento, según reveló el programa de entretenimiento de Canal 1, Lo sé todo, la huilense había sido internada de urgencias en una clínica al norte de Bogotá, luego de haberse sometido a un “procedimiento para aliviar sus dolores de espalda”, que terminó afectando fuertemente sus pulmones.

“Según el parte médico estará internada durante varios días”, informaron los presentadores de este espacio televisivo.

La noticia de inmediato alarmó a los seguidores de la también modelo que, en días pasados, se había referido a dichos dolores y molestias en su espalda sin imaginar que la situación podía llegar a mayores.

“Tengo un dolor de cuello crónico desde hace más de 15 años que me va a chiflar. Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, comentó en su momento a través de sus redes sociales.

Claudia Bahamón lidera varias iniciativas, entre ellas, BeCla y Conexión Océano. También un sello de moda sostenible para las empresas de esta industria. | Foto: Giorgio del vecchio

Tiempo después, en medio de su proceso de recuperación, Bahamón confirmó la información que habían brindado en Lo sé todo, pero además explicó que todo fue producto de un error médico ya que, por equivocación, el especialista que la atendió le perforó la pleura, membrana que cubre el pulmón, haciendo que este espacio se llenara de aire.

Claudia Bahamón Instagram @claudiabahamon | Foto: Instagram @claudiabahamon

Esta falla médica hizo que este órgano vital colapsara, por lo que tuvo que permanecer hospitalizada y bajo supervisión médica durante unos días, situación de la que volvió a referirse recientemente en medio de una entrevista para Monólogos sin propina, programa realizado por los comediantes Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias, exparticipantes de MasterChef.

Claudia Bahamón | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 52 | Las reinas sin corona l Canal RCN

“Un médico cometió un error de práctica. A mí me duele el hombro a veces, entonces me infiltraron, pero a él se le pasó la aguja y llegó al pulmón, lo pinchó y lo colapsó. Fue miedoso porque empecé a no poder respirar, casi no alcanzó a llegar a la clínica”, recordó.

Del mismo modo, Claudia Bahamón relató que, a pesar de la equivocación del especialista, ella terminó pagando el valor correspondiente a la consulta y fue algo extraño. “Y le pagué la consulta. Fue harto, pregúntele a mi hijo, que el tipo llegó a cobrarme a la clínica dos días después. Él fue a visitarme, a ver cómo seguía, ya que estaba viva. No llegó a cobrarme, pero yo le dije, ‘ay, por cierto, no te pagué’. Al final yo estaba feliz porque estaba viva. Él me dijo que no le pagara, pero yo dije, ‘no, todos cometemos errores’”, reconoció entre las risas.