Andrea Valdiri captada en comprometedora foto; la pillaron con un hombre en una tina

Andrea Valdiri se robó las miradas de miles de personas en redes sociales, no solo por sus bailes y contenidos graciosos, sino por la personalidad que plasmó en los escenarios digitales, donde compartía videos y fotos. La barranquillera llamó la atención con sus respuestas y polémicas, reflejando que no se dejaba de ninguna persona que intentara atacarla.

“Yo no vivía con ‘Saru’, un mes después de mi cumpleaños, que fue en agosto. Ni siquiera les había contado eso a ustedes, la separación la vinimos a decir hasta ahora. Ustedes creen que fue algo reciente y no fue algo reciente”, comentó.

“¿A ustedes qué mond… les importa si me duran o no me duran? La que está usando su cuerpo soy yo, y les voy a decir una cosa, yo creo que mis problemas en la vida, los que he mostrado, han sido problemas íntimos. Todo es malo, y hasta el sol de hoy yo me río, de todo lo que han dicho de mí”, agregó.