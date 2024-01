Andrea Valdiri reveló la enfermedad con la que ha luchado durante el 2024

La enfermedad con la que ha luchado Andrea Valdiri

“Yo les tengo que contar, estaba perdida porque no escuchaba en un oído y de verdad me preocupé al pensar que no volvería a escuchar el llanto de mis hijas, la cantaleta de mi madre y las cosas divinas y deliciosas que me tengan por decir”, fueron las palabras con las que Andrea empezó su relato.