“Voy a contarlo todo”: Pablo Motos explicó qué pasó en su polémica entrevista a Sofía Vergara

Uno de los programas en los que estuvo fue en El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, en el que tuvieron una entrevista muy peculiar. En esta, Vergara no se dejó “humillar” por los despectivos comentarios que hizo el presentador.

Durante la conversación, Motos lanzó a la actriz de origen colombiano en varias ocasiones algunas opiniones de su acento al hablar en inglés, su tono de cabello y hasta sobre su edad, por lo que Sofía no dudó en responderle de la mejor manera, y así ganarse el aplauso del público .

“Voy a contarlo todo”: Pablo Motos habla de la polémica entrevista

“Voy a contarlo todo. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: ‘Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart en la que no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti; si pudiésemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo’, y me dijo: ‘Pues claro que sí’”, explicó Pablo Motos sobre lo ocurrido en la entrevista.