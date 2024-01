“Ojalá se acuerde de mí”: Marcelo Cezán recordó cuando se besó con Sofia Vergara

Sofia Vergara en la premier de 'Griselda', la serie que estrena Netflix este 25 de enero. (Photo by David Benito/Getty Images) | Foto: Getty Images

Recordando viejos tiempos

Con motivo de la visita de Sofía a Colombia, los medios y las redes están pendientes de sus movimientos, pues hace casi dos años que no visitaba el país.

No han hecho falta las anécdotas alrededor de la llegada de la diva y una de ellas la protagonizó el actor Marcelo Cezán quien afirmó en una charla en la emisora Bésame Colombia que había besado a Sofía Vergara.

Vale la pena aclarar que ese beso no fue reciente, sino que hizo parte de una escena en la producción de Televisa llamada ‘Acapulco: Cuerpo y Alma’ donde ambos interpretaban a los personajes de Irasema y Enrique.

Todo hizo parte de la novela

“Yo me besé con Sofía Vergara en la novela, no en la vida real. Allí éramos pareja”.

“Ojalá se acuerde de mí y no me deje en ridículo, qué tal le diga: ‘Hola, Sofía, ¿te acuerdas de mí?’, y me diga, ‘¿tú quién eres?’”, comentó entre risas Cézan.