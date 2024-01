Sofía Vergara llega a Colombia para promocionar su serie ‘Griselda’ y Netflix la recibe con una emotiva sorpresa

Las confesiones de Sofía

En medio de sus entrevistas con medios internacionales, la Toti ha ido revelando detalles no solo de su papel de Griselda, sino de su vida personal. Por ejemplo, en la charla que sostuvo con el famoso presentador Jimmy Fallon, la actriz barranquillera habló de la situación que vivió el país entre los años 70 y 90 en materia de violencia. “Crecí en esa época, conozco el negocio, mi hermano hizo parte de ese negocio y lo mataron en los 90. Sentía que conocía el personaje, no tuve que hacer nada porque viví eso, desafortunadamente ”, indicó.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, confesó la barranquillera con el desparpajo que la caracteriza.