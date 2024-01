“Tuve que aprender a fumar y a meterme coca”: Sofía Vergara habló sobre los retos que enfrentó para interpretar a ‘Griselda’

Sofía Vergara habló sobre los retos que enfrentó para interpretar a ‘Griselda’

Sofía en el papel de Griselda, una imagen física completamente diferente a la vida real

“Es un personaje muy violento y una de las cosas que me sorprendió, porque no estaba acostumbrada, es que me llevaba a casa toda esa tensión”, expresó revelando que, “tenía que estar fumando todo el rato, metiéndome coca y disparando”. Después, en medio de risas, aseguró: “No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también”.