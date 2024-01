Aura Cristina Geithner, entre lágrimas, revivió crudo momento con Niurka Marcos; la humilló en público: “Ponerme por el piso”

Aura Cristina Geithner se posicionó como una de las grandes estrellas de la televisión en los años 90, debido a su talento artístico y la belleza que la caracteriza. Con el paso del tiempo, logró expandir su carrera de forma internacional, llegando a producciones donde compartió con grandes celebridades de la industria.

La famosa artista dejó sin palabras a sus fieles seguidores de redes sociales con el profesionalismo y dedicación que le imprimió a su trayectoria, cautivando con una huella única. Sus apariciones en diversos proyectos hizo que el público congeniara con ella, apoyándola y tomándole cariño.

Sin embargo, en este camino no todo fue color de rosa, ya que tuvo que enfrentarse a momentos difíciles por producciones que integró. Aura Cristina Geithner terminó en polémicas, peleas, situaciones inesperadas y noticias, las cuales hacían referencia a conflictos con otros famosos.

Aura Cristina Geithner es una actriz que se ha vuelto viral en redes sociales por su contenido explícito que es fuertemente criticado. | Foto: Tomada de video de YouTube La Red

De hecho, recientemente, la actriz conversó con un medio nacional y desnudó una parte de su pasado que la marcó de cierta forma. La colombiana se enfrentó a un suceso bastante pesado e incómodo, a raíz de una experiencia en un reality show.

Aura Cristina Geithner revivió este capítulo de su carrera en la conversación, reflejando lo afectada que se ponía por traer estas imágenes a su mente. Sus declaraciones fueron claras, enfatizando en un juego que cayó y salió perdiendo.

Aura Cristina Geithner es de los rostros colombianos más admirados. | Foto: Instagram: @crissgeithner

Niurka Marcos humilló a Aura Cristina Geithner en Televisión

De acuerdo con lo que se observó hace varios años, la artista participó en un formato de imitación y le dio la oportunidad de personificar a Gloria Trevi, reconocida cantante mexicana. En una de sus presentaciones, recibió instrucciones de la producción, la cual buscaba generar rating y polémicas.

“Yo no sé si reír o llorar, me llevaron a sentencia y arrancó el show. En muchas ocasiones, para ganar audiencia o volverse viral, se negocia para formar parte del espectáculo y alcanzar los puntos necesarios para la productora. Cuando me lo propusieron, dije, ‘bueno, juguemos’, ¿por qué no jugar?”, contó a La Red, donde relató cómo sucedió todo.

“Me dicen ‘haz lo que sea, písale el vestido a la otra, compórtate así, ofende’, y así lo hice”, agregó.

Sin embargo, esto no fue dimensionado y detonó una reacción incómoda en los jurados del formato, quienes la cuestionaron y atacaron por actuar de mala forma en el escenario. Niurka Marcos, reconocida y controversial artista cubana, fue quien tomó la palabra y humilló a la celebridad, sacándole en cara su fama y logros.

“No sabía del alcance que se iba a dar en este show. Yo no sabía. me agarra esta jurado, a rebajarme, a ponerme por el piso...wow. Yo, de alguna manera, traté de seguir el juego y defenderme, pero salí llorando. Lo primero que hice fue llamar al productor artístico de la productora, llorando le dije: ‘no quiero ser parte de este juego, no quiero más’. Yo renuncié”, comentó frente a las cámaras.

La latina, que estuvo en La casa de los famosos, mandó a callar a la colombiana, arremetió contra ella e intentó dejarla mal parada frente a un público internacional. Allí fue cuando Aura Cristina Geithner tomó la decisión de abandonar el proyecto y hacerse respetar.

Niurka Marcos | Foto: Captura de pantallas de instagram / @niurka.oficial

“Fue horrible. No va a volver a pasar, para mí esa fue una lección de vida. Lo que sí digo, y lo quiero decir, es que es algo que no vovleré a permitir. Hasta hoy he recibido muchas propuestas de ‘realities’ y de solo saber que entran en ese juego, de una digo no”, afirmó, entre lágrimas.

Según se vio en un video de aquel momento, Niurka Marcos estalló contra su colega, llamándola soberbia y arrogante por, supuestamente, intentar sabotear a su compañera de escena. La cubana apuntó que todo era una falta de respeto y se debía hacer valer el actuar de cada uno.