El amante de Letizia, Jaime del Burgo, lanza la bomba final: dice que publicará pronto un libro en que revelará, ahora sí, todos sus secretos

Los reyes de España reaparecen tras el escándalo de infidelidad que envuelve a Letizia Ortiz / (Photo by Carlos Alvarez/GC Images) | Foto: GC Images

Shakira abrirá de nuevo el corazón y Piqué no la tendrá clara; será víctima de explosivo cambio en 2024, según el astrólogo Mauricio Puerta

Contexto: Shakira abrirá de nuevo el corazón y Piqué no la tendrá clara; será víctima de explosivo cambio en 2024, según el astrólogo Mauricio Puerta

Como parte de la controversia, el libro indicó que en la boda de del Burgo con Telma Ortiz, Letizia tuvo que acercarse para felicitar a la pareja de recién casados, pero le dejó un recado a su amante que no olvidaría. “Cuando los invitados nos felicitaron, llegó el turno de Letizia, que me besó en la mejilla y al oído me dijo ‘Volveremos a estar juntos’”, dice el libro citando al antiguo amante de la reina, quien llevaba esto escondido en su memoria.