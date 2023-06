“Tampoco voy a ser su sugar mommy”: Aura Cristina Geithner se destapó y habló sobre sus jóvenes pretendientes

Aura Cristina Geithner es una de las mujeres más talentosas en el país, pues su fama lleva años e incluso suele ser invitada a varios programas para hablar sobre su vida personal y artística.

Actualmente, la recordada ‘Potra zaina’ tiene 56 años y eso la convierte en una de las colombianas más bellas, ya que los internautas suelen comentar que “los años no le pasan” a la actriz y también cantante.

Sin embargo, del otro lado de la balanza, así como Aura Cristina Geithner acumula una buena cantidad de seguidores y fanáticos tanto en las redes sociales como fuera de ellas, también hay quienes señalan y critican a la celebridad por diversos comportamientos, en especial desde el momento en el que la dama tomó la decisión de incursionar en el mundo de la creación de contenido para la plataforma OnlyFans.

En resumen, sea cual sea el caso, lo cierto es que Aura Cristina es de los rostros de la farándula nacional que más llaman la atención con el pasar de los años.

La actriz Aura Cristina Geithner. - Foto: Imágenes tomadas de la cuenta en Instagram: crissgeithner

Precisamente, al tratarse de una de las mujeres más admiradas en el país, la artista entabló una conversación con el programa de entretenimiento de los fines de semana La red (Canal Caracol), allí la figura pública reveló uno que otro secreto y habló sobre su vida en general.

Según la actriz, durante su juventud no todo fue color rosa, aunque los años le han permitido adquirir la madurez necesaria para mejorar.

“Quizás antes tenía 20 años, pero había muchas cosas que no estaban bien. Y hoy sí, es verdad, no tengo los 20 años, pero es como si los tuviera porque la juventud es una cuestión de actitud, y la actitud se impone”, dijo la famosa que tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram.

Por otro lado, la colombiana aprovechó el espacio televisivo para referirse sobre sus pretendientes, quienes suelen ser de todas las edades.

El hombre ideal que espera tener Aura Cristina Geithner

No es un secreto que Aura Cristina Geithner es admirada por muchos hombres y la edad no ha sido un impedimento para compartir con personas menores que ella; de hecho, ella misma comentó que sus pretendientes tienden a permanecer en el rango de los 25 a 40 años.

“Todos mis pretendientes son entre 25 a 40 años, pero más de 25 a 35″, expresó Geithner.

En ese orden de ideas, uno de los temas que más suelen ser abordados es el que tiene que ver con la vida amorosa de la cantante, puesto que cabe mencionar que hace un buen tiempo se difundieron videos en donde se vio a la colombiana muy feliz con un joven hombre, pero eso luego terminó.

Aura Cristina Geithner actualmente tiene 56 años. - Foto: Instagram: @crissgeithner

Así las cosas, en esta oportunidad, la intérprete de Guardemos el secreto tiene muy claro lo que quiere en un hombre: que no la moleste.

Igualmente, también recalcó que quien esté a su lado no tiene que mantenerla o preocuparse económicamente por ella, pues las prioridades de la artista es que ese individuo esté a su mismo nivel, aproveche el tiempo al máximo y, sobre todo, cuente con una inteligencia emocional para sostener una relación duradera.

“¿Qué quiero hoy en la vida?, un compañero que no me joda, un compañero que ni siquiera me mantenga, tampoco voy a ser su sugar mommy, pero sí un compañero de verdad que esté a mi nivel, que sepa disfrutar, que sepa ser inteligente emocional, que tenga buen humor”, fueron las palabras que Aura Cristina compartió sobre el ideal de pareja que hoy en día tiene.

Por último, como era de suponerse, no pudo pasar el tema del perfil de OnlyFans que la actriz tiene. Para Geithner: “Voy para dos años y medio en esa plataforma, ha sido una plataforma muy bendecida, en esa plataforma he logrado sostenerme sin pornografía; no soy webcam, pero manejo toda esa parte sensual erótica”.