“Vivo como se me da la gana”: Aura Cristina Geithner habla de su regreso a la música y de lo más atrevido que le han pedido en Only Fans

SEMANA: Aura Cristina, ¿por qué regresar a la música?

Aura Cristina Geithner (A.G.): La música siempre ha estado latente en mi carrera. Desde que arranqué, desde La casa de las dos palmas y La potra zaina, en la que fui intérprete del tema central, fue un álbum que hice con la productora de RCN y Sonolux en ese momento. Y, posteriormente, tuve trabajos musicales en México. Creo que la pandemia hizo cambios en mí. Comencé a limpiarme, a sanarme y me di cuenta de que lo único que de verdad debemos hacer es seguir nuestra pasión y nuestros sueños.

SEMANA: Aunque muchos dicen que Aura Cristina como cantante es muy buena actriz…

A.G.: Pero es porque se acostumbraron a verme como actriz, porque lo que yo más tengo en mi carrera son proyectos como actriz. Así fue como realmente yo arranqué mi carrera siendo Aura Cristina Geithner, la actriz. En realidad, soy una gran actriz cantando y soy una gran intérprete, y eso no lo hacen todas.

Aura Cristina Geithner lanza su nuevo álbum, Renacer. - Foto: Management Aura Cristina Geithner

SEMANA: ¿Qué siente cada vez que sube a un escenario y coge un micrófono?

A.G.: Me gusta, es una cosa que viene desde niña. Y a muchos les va a sorprender, pero mi sueño no era ser actriz, sino cantante, una showgirl en los escenarios. Mira, mis hermanos, mi familia, mi papá, mi mamá, todo el mundo me escuchaba cantar, en el baño, en la sala. En una época, cuando tenía 18, 19 años, di clases de historia del arte en una escuela técnica de moda en México. Porque el arte siempre ha estado presente y es lo que me mantiene viva y feliz. Y no sé en qué momento comencé a cantar en las clases. Mis estudiantes me decían que les encantaba la clase. ¡Cántanos! Y yo les cantaba canciones de Rocío Durcal.

SEMANA: Esa pasión siempre ha estado, entonces.

A.G.: Sí, en el año 94 hice mi álbum Calor y vendí más de 100.000 copias. ¿Y por qué no seguí cantando? Tenía deseos, tuve intentos, pero hubo problemas con la disquera, con el contrato de exclusividad y me salían demasiados proyectos como actriz. Y antes no estaba lista, ni vocalmente ni emocionalmente, como lo estoy hoy para enfrentarme a grandes escenarios, los años no pasan en balde. Tenía, primero, que caminar como actriz y en este momento soy yo quien financia mi proyecto musical, quien construyo mi empresa, mi fundación, hasta he sido productora de mis videos musicales.

SEMANA: Por eso, el nombre del nuevo álbum: Renacer.

A.G.: No sabes la alegría tan inmensa que siento de saber que, paso a paso, he ido construyendo este sueño. Esto lleva año y medio. Antes la música estaba latente, pero a partir de Decepciones, una canción que me apoyó Codiscos, quise arrancar de nuevo. Un día me paré al espejo y dije: “Lo hago yo con mis herramientas”. Y agradezco el bagaje de televisión que tuve, conozco de producción, de fotografía, de logística. Eso me ayudó.

SEMANA: Entonces, pese a que algunos la critican, otros sí se han conectado con la Aura Cristina cantante.

A.G.: A partir de Tú me gustas, Querida socia, Guardaremos el secreto, La potra zaina, he crecido. En mi canal de YouTube empecé con 6.000 seguidores, ahora voy para 250.000 orgánicos. Me siento como estos jóvenes que arrancan su vida musical, solo que con más de 30 años de carrera artística.

Aura Cristina Geithner dice que su figura es resultado de hábitos de vida que cultiva desde sus 20 años. - Foto: Foto: Aura Cristina Geithner

SEMANA: Y en este álbum regresa La potra zaina, pero en versión recargada.

A.G.: Sí, en una versión más mexicana. Grabamos el video en los Llanos Orientales. Quería esa remembranza de todo aquello que aprendí del ganado, esta mujer berraca e indomable de la novela, de cuando tenía 20 años, y grabé ese video como si aún los tuviera.

SEMANA: Justamente, muchos se preguntan cómo ha hecho para conservarse tan bien con más de 50 años.

A.G.: Mucha gente me pregunta cómo he logrado mantenerme a través del tiempo. Porque piensan que son milagros o que es suerte. Pero lo que no saben es que desde que tenía 20 me propuse un estilo de vida diferente. No como cerdo, por ejemplo, porque es muy dañino. Tampoco refrescos, procesados, embutidos, gluten. Y he sido una afiebrada a todo lo que tiene que ver con conocimiento celular. Tengo muchos amigos médicos. Me gusta mucho informarme sobre cómo avanza la ciencia. Un día vi un documental que decía que la ciencia avanzará tanto que lograremos los 150 años con vitalidad, juventud y energía. Es que no es solo vanidad, es también salud. Antes, hablar de una mujer de 40 o 50 años era hablar de una persona decadente, ya no.

SEMANA: Pero ¿no extraña los tiempos en los que era la gran diva de la televisión?

A.G.: Sí, antes era más joven. Me llovían los proyectos y el reconocimiento, pero no era tan feliz como lo soy ahora. Estaba muy tóxica, muy contaminada de muchas viejas creencias, de muchos paradigmas y pensamientos. Soy una mujer que ha roto con todos los paradigmas, como que una mujer entre los 40 y 50 años tiene que hablar de tal manera o vestirse o actuar de tal otra. Pero hoy en día todo eso se ha desbaratado, lo que importa es tu felicidad, construir la mejor versión de ti misma.

SEMANA: ¿Y eso de romper paradigmas incluye estar en Only Fans?

A.G.: Mucha gente piensa que si uno está en esa plataforma es una prostituta o que es algo netamente sexual. Se presta mucho porque no tiene restricciones. Es muy libre, puedes publicar lo que quieras. Yo llevo ya dos años en la plataforma y, no lo voy a negar, ahí está la Aura Cristina más sexi y más erótica. Tengo mis usuarios fieles, que me han hecho muy feliz porque gracias a Only Fans he logrado financiar mi proyecto musical, levantar mi empresa, construir muchas cosas.

Aura Cristina Geithner grabó su nueva versión de La Potra Zaina en los Llanos Orientales. - Foto: Foto: Aura Cristina Geithner

SEMANA: ¿Qué es lo más atrevido que le han pedido?

A.G.: Como es una plataforma que se presta para que piensen que si estás ahí estás en la prostitución, uno recibe propuestas de todo tipo, hasta videos con juguetes sexuales. Pero a todos esos usuarios que esperan tener una fantasía sexual conmigo les digo: “No, mi amor, tengo mis límites”. He jugado mucho con poses y he sido muy sugestiva. Pero yo no hago pornografía. Sí manejo lencería, muchos fetiches, muchos pódcast eróticos. Pero tengo mi límite, sé hasta dónde llegar.

SEMANA: ¿Cómo ha lidiado con las críticas por estar en esta plataforma?

A.G.: Me he topado con muchas mujeres que quieren abrir la plataforma, pero se sienten inseguras por el qué dirán. Y yo siempre les digo: “Nadie va a hacer la vida por ti”. ¿Para qué son todas estas bendiciones físicas que Dios me ha dado? Para poder construir mis sueños. La vida me brindó belleza, sensualidad, carisma, entonces, las aprovecho positivamente, sin ponerle moral. No podemos vivir por el otro, porque eso nos hace miserables. ¡Vivo como se me da la gana!

SEMANA: ¿Y no importa tampoco lo que dice Demian, su hijo de 24 años?

A.G.: Amo profundamente a mi hijo y lo respeto muchísimo, es más, somos grandes amigos y cómplices. De esa relación de matrimonio que tuve, lo que más bendigo es haber tenido ese hijo. Porque siento que la vida me lo mandó para crecer y convertirme en una gran persona, en una gran mujer. Él ha sido como un maestro sin él saberlo. Y en una conversación, a propósito de Only Fans, le dije: “A veces la vida te sorprende con cosas que no pensaste que ibas a hacer. Yo te amo con todo mi corazón, pero te voy a decir algo, jamás tomaré partido por las decisiones que tú tomes en tu vida, tú te haces responsable de ellas. Lo mismo te digo de mí, yo me hago responsable de lo que yo estoy haciendo”. Es que yo no hago mi vida dependiendo de si me aprueban o no.

SEMANA: No debe ser fácil estar en Only Fans con una pareja. ¿Hay alguien ahora en su corazón

A.G.: En este momento, no. Toda la vida fui una mujer de pareja. Mi última relación fue hace más de seis años y me dio la mejor lección de mi vida, pues yo no había sanado muchas cosas y cargaba con mucha toxicidad de relaciones anteriores. Entonces, me comprometí conmigo y me dije: “Antes de tener un compañero de viaje, primero necesito ser buena compañera conmigo”. Y, ahora que tengo la mejor versión de mí, estoy lista para tener un buen compañero de viaje, vamos a ver.