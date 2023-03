“Eres como el buen vino”: Aura Cristina Geithner vuelve a encender las redes sociales con fotos sensuales

La actriz, modelo y también cantante, Aura Cristina Geithner se ha abierto paso en la industria musical con canciones como ‘Tú me gustas’ o ‘Señor’, mismas que cuentan con más de 300 y 100 mil reproducciones en YouTube, respectivamente.

La famosa es una de las más exitosas en OnlyFans y otras plataformas de entretenimiento para adultos, puesto que empezó a consolidar un nuevo tipo de fanáticos que mensualmente le desembolsan 15,99 dólares (47.500 pesos colombianos aproximadamente) para verla a ella muy ligerita de ropa, en imágenes y videos sugestivos que sobrepasan el erotismo, pero nunca llegan a considerarse pornografía, tal como ella misma le declaró a la periodista española Eva Rey.

Incluso en una entrevista de 2021 reconoció que algunas personas esperan otro tipo de contenido, a lo que respondió que no maneja pornografía, ni está dispuesta a hacer ese tipo de trabajo, aunque señaló que respeta a quienes lo hacen.

“Sí, es un poquito más subido de lo que manejo en mis redes sociales. Manejo mucha lencería y transparencia, pero sí me hacen solicitudes a nivel personal”, señaló en su momento en La W Radio. “Algunas las puedo atender, otras no porque yo manejo la sensualidad y el erotismo, pero no soy una pornstar. No manejo pornografía. No estoy dispuesta a hacer ese tipo de trabajo, aunque lo respeto”, dijo.

La artista es de las más "sexys" en Colombia. - Foto: Instagram: @crissgeithner

De ahí que, en las redes sociales tampoco deja de publicar fotos y videos sensuales con vestidos ceñidos que llaman la atención de su público. Por ejemplo, la actriz con más de 30 años de carrera en la televisión, el pasado 9 de marzo, cumplió 56 años de edad y no dudó en festejar la ocasión.

“Hoy 9 Marzo. Un año más de vida. Agradecida siempre por todas las bendiciones. Gracias por ser parte de mi camino y permitirme entrar en sus corazones. Y me quedé en los 29! Lindo día!”, escribió.

Pero en los últimos minutos a través de Instagram le agradeció a sus seguidores por su apoyo en este mes de la Mujer junto con sensuales fotos que incitaron a muchos comentarios.

“Hermosura y yo tan lejos que se me derrite el hielo con ese calor de mujer”; Si los ángeles tienen alas, tú formas parte de su reino. Eres una magnolia de acero”; “Que hermosa y sexy te ves con esa hermosa sonrisa y con esa faldita que te hace lucir un hermoso cuerpazo mi amor platónico”, fueron tres de los tantos mensajes que recibió.

Su sensualidad plasmada en OnlyFans

Cabe mencionar que obtener una tanga de Aura Cristina Geithner tiene un valor y la bogotana también se lo confesó a Eva Rey, con una voz muy bajita, pero con una expresión de picardía que delató lo feliz que la hace cada vez que ve su cuenta bancaria luego de enviar una de sus prendas íntimas con el aroma que ella misma elige para su piel.

La actriz se despachó con Eva Rey. Foto: Instagram @crissgeithner. - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner.

Aura Cristina Geithner posa sensual en vestido con escote - Foto: Instagram @crissgeithner

“250 dólares”, dijo Aura Cristina dejando al aire el valor de sus tangas, cifra que asombró hasta a la misma Rey, quien aseguró que no está nada mal por una prenda tan diminuta y cuyo costo es mucho menor al de su venta. Además, la española no quiso desaprovechar la situación y también le preguntó a la Geithner cuánto gana por todo su contenido digital.

“Estaba aquí sentada Cristina Hurtado, solo en redes sociales ella dice que se gana 100 millones, puede que un poquito más, ¿tú estás ahí por ese rango?”, preguntó Eva a la actriz, quien no cedió ante dicho cuestionamiento, pero sí dio luces que su fortuna está por el mismo valor, pues solo dejó salir de su boca la frase: “Por ahí”, antes de soltar una carcajada nerviosa.