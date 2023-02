Hijo de Aura Cristina Geithner criticó las “relaciones tóxicas” que ha tenido su mamá

Aura Cristina Geithner es una de las actrices más famosas de Colombia. Su papel triunfal en la televisión nacional fue el de La potra Zaina, considerada como un clásico de la televisión nacional. La famosa ha tenido una de las carreras más prominentes de la pantalla chica. De hecho, su talento la llevó a que a nivel internacional también fuese reconocida.

La también cantante aprovechó su cuenta en la plataforma de videos TikTok y publicó un contenido en tendencia sobre las cinco cosas que no le gusta de la pareja. Sin embargo, ella tomó la decisión de hacer esta tendencia en compañía de su hijo Demian Dos Santos, fruto de su relación con el también actor argentino Marcelo Dos Santos.

Demian y Marcelo Dos Santos. - Foto: @demian2santos

La actriz inició el video explicando cómo sería la dinámica del ‘juego’ y dejando claro que debían ser muy honestos y transparentes el uno con el otro, e incluso, hicieron un listado para que no lo olvidaran.

Demian, de 24 años, tomó la palabra y dijo que no le gusta que su mamá ordene lo que para él ya está ordenado: “O sea, ¿qué es esto? La ropa está en su lugar, ya, déjala quieta”, señaló mientras Aura se reía de sus gestos. Posteriormente, siguió con algo más privado.

“Otra cosa que no me gusta, esto me parece que es demasiado importante, las relaciones tóxicas que has tenido antes y la cantidad de veces que te dije que las dejaras”, dijo el hijo de los famosos actores, sorprendiendo a Geithner quien solo se limitó a abrir sus ojos y a guardar silencio, mientras le sonreía a Demian.

La dinámica continuó manifestando que no le gusta que su mamá deja mucho pelo en su ropa, en el cuarto, y el baño, y además que cuando se mete a bañar, empieza a cantar con “alaridos de gato”.

Por su parte, la actriz dejó claro qué no le gusta de Demian: “lava la ropa cada mes”, “no le gusta hacer contenidos digitales siendo de esta generación... o sea, yo parezco la millennial y él de otra generación”, “puede comer todo tipo de carbohidratos y se mantiene delgado, mientras yo no puedo” y “que seas tan sincero y honesto”.

Días atrás, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes que dejaron a más de una con ganas de ser su nuera. Y es que ella mostró a su hijo, Demian Dos Santos. Los dos se encontraban buscando productos en un supermercado y la actriz y cantante aprovechó mientras él se encontraba descuidado para grabarlo.

Hace unos días la famosa se mostró un poco nostálgica por el hecho de que su hijo se encontraba estudiando en Australia y estaba muy lejos de ella. De igual forma, ella trata de hacerle visita de vez en cuando para ver cómo está. “Amo la cotidianidad. Tomar un cafecito, ir al supermercado, montar en patineta, disfrutar de la compañía de mi hijo… ¡Agradecida siempre! Bendiciones a todos”, fueron las palabras que utilizó la también creadora de contenidos para referirse a los momentos que compartió con Deniam.

Las reacciones no se hicieron esperar y es que muchas mujeres consideran que el hijo de la actriz con su exesposo Marcelo Dos Santos es muy bello. “Qué belleza de hijo”; “amor, se merece lo mejor del mundo”; “qué bendición, sean eternos esos momentos que nos llenan el alma. Un fuerte abrazo”; “la misma cara del papá”; “suegra”; “qué lindo ese muchacho”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de la colombiana.

Foto: Instagram @crissgeithner - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

Hace unas semanas, la actriz fue tendencia en las redes sociales por cuenta de una entrevista que concedió para Día a día. En medio del programa habló de lo difícil que fue separarse de su hijo para que este se fuera a estudiar, pero reconoció que esto era necesario para que pudiera crecer como profesional.

“De las cosas más difíciles que uno tiene que enseñar a los hijos es a ser independientes y soltarlos con amor. Por eso le dije: ‘Vas a amar tu libertad y vas a amar tu independencia’. Estuvo 19 años conmigo, 4 años con su padre y esta es la primera vez que está solo”, contó la actriz.

Luego del relato de la artista, la presentadora Carolina Cruz no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto durante el matutino. Adicionalmente, destacó la labor de madre que ha hecho Geithner con su hijo.

Carolina Cruz y Aura Cristina Geithner vivieron emotivo momento en Día a día. - Foto: Pantallazo Día a día martes 13 de diciembre

“No, pues, ya lloré. Le diste seguridad también, que esa es la labor de una mamá que es protectora y que ha estado presente. La labor de una buena mamá es enseñarle a ser libre y a enseñarle responsabilidad”, concluyó la modelo.

La actriz, además, aprovechó el diálogo con el programa de Caracol Televisión para desahogarse y manifestó que los primeros días separados fueron muy complejos para los dos, aunque poco a poco se ha ido acostumbrando y cada que puede viajar hasta Australia para verlo, así como lo está haciendo en este momento.