Aura Cristina Geithner revela la millonada que ha recibido por sus tangas

Aura Cristina Geithner es una de las actrices más famosas y legendarias del país con una trayectoria de más de 30 años en la televisión colombiana y latina, en la que ha encarnado a mujeres muy ingenuas y a villanas que no les importa sino su felicidad y su cuenta bancaria llena de dinero.

Este último detalle que Aura ha mostrado en la pantalla chica se ha replicado en la vida real durante los últimos años, en los que la bogotana se ha reinventado y ha logrado cautivar a miles de cibernautas con otro tipo de producciones que nada tienen que ver con las novelas dramáticas que ha protagonizado desde finales de los años 80.

La red social más exitosa de Aura es TikTok. Foto: Instagram @crissgeithner - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

Se trata de las nuevas plataformas digitales, como las redes sociales y las páginas de entretenimiento para adultos, donde Geithner floreció luego de que en la televisión no hubiera tantas oportunidades como ella quiso y tuvo que mirar otros horizontes para mantener su éxito y su estilo de vida.

Fue en la red social OnlyFans donde empezó a consolidar un nuevo tipo de fanáticos que mensualmente le desembolsan $15,99 dólares ($47.500 pesos colombianos aproximadamente) para verla a ella muy ligerita de ropa, en imágenes y videos sugestivos que sobrepasan el erotismo, pero nunca llegan a considerarse pornografía, tal como ella misma le declaró a la periodista española Eva Rey.

Aura Cristina Geithner, actriz, cantante e influenciadora. - Foto: Canal Caracol

En la entrevista, la actriz se despachó en varios temas relacionados con su presencia en este tipo de plataformas, pero hubo un detalle que Rey tenía bajo su manga y sacó en el momento preciso: la venta de tangas de Aura Cristina, quien no dudó en afirmar que en efecto es parte de su negocio y uno de sus rubros más rentables, pues son varios los usuarios que mes a mes le piden uno de sus productos estrella.

Se trata de su ropa interior, más específicamente de sus tangas, que vende a través de la red social y ella misma asegura que fueron sus mismos seguidores los que le pidieron en primer lugar que iniciara con semejante emprendimiento. “Esto ha sido por petición de los usuarios de OnlyFans, no fue una idea mía. No son tangas usadas, son limpias y con mi perfume. Es un detalle que me piden y me ha funcionado, sobre todo entre el público mexicano”, afirmó la actriz.

Obviamente, el obtener una tanga de Aura Cristina Geithner tiene un valor y la bogotana se lo confesó a Eva Rey, con una voz muy bajita, pero con una expresión de picardía que delató lo feliz que la hace cada vez que ve su cuenta bancaria luego de enviar una de sus prendas íntimas con el aroma que ella misma elige para su piel.

“250 dólares”, dijo Aura Cristina dejando al aire el valor de sus tangas, cifra que asombró hasta a la misma Rey, quien aseguró que no está nada mal por una prenda tan diminuta y cuyo costo es mucho menor al de su venta. Además, la española no quiso desaprovechar la situación y también le preguntó a la Geithner cuánto gana por todo su contenido digital.

Aura no hace pornografía, pero sí es "atrevida". Foto: Instagram @crissgeithner. - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

“Estaba aquí sentada Cristina Hurtado, solo en redes sociales ella dice que se gana 100 millones, puede que un poquito más, ¿tú estás ahí por ese rango?”, preguntó Eva a la actriz, quien no cedió ante dicho cuestionamiento, pero sí dio luces que su fortuna está por el mismo valor, pues solo dejó salir de su boca la frase: “por ahí”, antes de soltar una carcajada nerviosa.

La entrevista completa ya está en el canal oficial de YouTube de la periodista española y hasta el momento ya cuenta con más de 48 mil visualizaciones, con tan solo un día de publicada.