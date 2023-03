Publicación de Aura Cristina Geithner en Instagram desató amores y odios; le cuestionaron hasta sus valores

Aura Cristina Geithner es una de las actrices y cantantes colombianas más queridas y reconocidas del país, no solo por su basta trayectoria en televisión, sino porque en los últimos años se ha dedicado a compartir contenido en OnlyFans, una de las redes sociales para adultos.

La bogotana también se muestra bastante activa en Instagram, plataforma en la que comparte videos y fotografías de forma cotidiana haciendo alarde de su talento, belleza y figura.

Precisamente, en una de sus últimas publicaciones, la actriz decidió postear un carrusel en la que incluyó varias imágenes y un video en el que realizaba un brindis, pues en marzo no solo conmemora el Día de la Mujer, sino que también pudo celebrar su cumpleaños, razón por la que lució un vestido dorado y compartió una copa con sus seguidores.

Foto: Instagram @crissgeithner - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

Pese a que la mayoría de los comentarios en este post fueron para resaltar su trayectoria y su belleza, hubo quienes la cuestionaron, pues le criticaron la forma como decidió celebrar su aniversario de vida y le lanzaron comentarios bastante fuertes.

“Que triste tener que llegar a esta edad y linda, pero teniendo que dejar sus valores si es que los tiene y hacer todo lo que hace ahora” y “No es actualmente la ‘potra Zaina’ en lo meramente natural como femenina. Hay una diferencia abismal en ser mujer madura que derroche sensualidad, pasión y erotismo. Y otra ser una mujer con el síndrome de midorexia”, le escribieron algunos de sus seguidores en Instagram.

Pese a este tipo de comentarios, la mayoría de sus fans le hicieron saber sus buenos deseos y la felicitaron por su cumpleaños y pro la forma como ha venido afrontando el paso de la edad, siempre manteniendo por delante su talento y cuidando su imagen.

“Hermosa para mí, la diva de Colombia, eres tú la más linda de Colombia”, “Tan bella y coqueta, mi bella dama, bendiciones para ti y tu familia”, “Muchísimas felicidades Aura Cristina, cielo guapísima linda tarde de domingo besitos cielo” y “Me encanta ese rostro de mujer seductora y acompañado de ese cuerpazo”, fueron otros de los comentarios que recibió la actriz en Instagram.

Foto: Instagram @crissgeithner - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

Aura Cristina Geithner abrió su corazón y habló sobre duro momento que vivió: “Fue un golpe para mí”

En entrevista en el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, de la periodista española Eva Rey, la actriz Aura Cristina Geithner, una de las mujeres más exitosas en OnlyFans, reveló un duro momento por el que atravesó entre 2017 y los primeros meses de 2019.

De acuerdo con la artista, pasó por un complicado periodo de necesidad económica, emocional y espiritual. De hecho, dejó entrever que hubo una persona involucrada.

Aura Cristina Geithner, actriz, cantante e influenciadora. - Foto: Canal Caracol

“Fueron los años más difíciles de mi vida. Fue un golpe para mí en el ámbito económico, emocional, espiritual… a todo nivel. Llegué a tocar fondo, a perder todo (...) A veces las malas decisiones que uno toma, las malas relaciones que uno tiene, la ingenuidad, la inocencia, te hacen cometer errores y tomar malas decisiones. Yo lo hice, no lo voy a negar. En ese momento, con lágrimas decía ¿Qué estoy pagando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? No lo entendía”, dijo Geithner en ‘Desnúdate con Eva’.

La actriz dijo que, durante ese difícil momento, quienes estuvieron ahí fueron algunos amigos, no todos aquellos con los que ella llegó a pensar con los que podía contar.

“Yo me sostuve de la gente que pensé que era mi gente, mis amigos… inclusive siento que muchos de ellos que eran mis amigos no lo eran tanto. Me duele decir esto, pero somos seres humanos y no contamos con nadie. Me sentí muy sola y luego de superar todo este caos y el 2020 fue el renacer. Si, había necesidades, carencias en muchas cosas (por la pandemia), pero me tenía a mi”, agregó.