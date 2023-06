Mabel Cartagena reveló detalles de cómo fue su peor casting; no se bañó ni se lavó los dientes

Mabel Cartagena es una de las mujeres más queridas en la televisión colombiana, pero, sin duda, su mayor fanaticada la tiene a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula 1,8 millones de seguidores, a los que deleita con sus historias cómicas de las “mabeladas” que realiza y a quienes les enseña todas sus habilidades a la hora de decorar espacios y dar tips de limpieza.

Esto le ha ayudado a generar una comunidad de seguidores, que siguen muy de cerca su vida privada y profesional, al punto en que la presentadora los llama como “gordis”, en el que incluye a todos los hombres que la quieran seguir.

Recientemente, la bumangués contó una divertida historia de su vida sobre el área profesional, a través de su canal de YouTube, donde usa para reflexionar y dejar plasmado sus anécdotas y experiencias personales. Pero, en esta oportunidad, reveló detalles de cómo consiguió llegar al mundo de la televisión, luego de llevar a cabo un ‘casting’ fallido.

La presentadora pasó de la TV al mundo de las redes sociales. - Foto: Instagram: @flakycartagena

Inicialmente, la ‘Flaky Cartagena’ —como se hace llamar en redes sociales— tenía 20 años y en su momento más rebelde, su madre logró conseguirle una audición con el canal Telecaribe para presentar en el programa de música llamado Contacto online, que hoy en día ya no se encuentra vigente.

“Yo dije: ‘Voy a ir, pero no me voy a arreglar, que la pena la pase ella’, porque yo me imaginaba a mi mamá llegando a Telecaribe y yo pensaba que pase pena ella llevando a su hija mal arreglada. Ese día ni me bañé, me puse un ‘jean’, el más feo que tenía, la blusa mas horrible que tenía y me fui con el pelo sucio recogido, ni siquiera me maquillé, ni me lavé los dientes”, relató.

Y luego, agregó que en medio de su mala actitud y sus ganas de no querer estar ahí, la persona encargada de llevar a cabo su casting le dio una sorpresa.

“El director me ve y me dice: ‘Hola, ¿cómo es tu nombre?, y yo: ‘Mabel Cartagena’, yo con tronco de mala actitud. Me dice: ‘Listo, Mábel, te vamos a alambrar y el ‘casting’ lo vas a hacer en vivo y en directo’. Yo no lo podía creer, yo pensé que los ‘casting’ eran pregrabados y me empezó a dar un ataque de pánico”, siguió diciendo la presentadora.

Hace poco estuvo en la TV. - Foto: Instagram: @flakycartagena

A su vez, la presentadora manifestó que lo único que pensaba era en su imagen desarreglada y sin maquillaje, pero aún así, se armó de valor para sacar lo mejor de ese “mal momento”, que terminó siendo una de las mejores experiencias de su vida.

“Yo no quería ser presentadora, quería ser actriz, entonces me metí en el papel, yo dije: ‘Bueno, te dieron un papel de pordiosera y por eso estás así tan mal arreglada y vas a hacer una pordiosera que va a ser presentadora’. Y salí así al aire, en vivo y en directo, y lo hice espectacular”, agregó.

Finalmente, Mabel concluyó su historia, asegurando que: “Lo estaba haciendo tan bien que el ‘rating’ de la costa se lo estaba quitando a dos programas muy importantes de la televisión colombiana y eran los dos matutinos ‘Muy buenos días’ y ‘Día a día’. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, de Caracol me llaman y me ofrecen presentar el festival vallenato y fue fenomenal”, dijo.

“Se terminó el programa y Jota Mario me contrató ese mismo día. Todo por un programa que no solo no quería ir, sino que me presenté como una pordiosera y fue el peor ‘casting’ de mi vida el que me abrió las puertas a la televisión”, finalizó.