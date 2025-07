Mabel Cartagena se pronunció sobre revelación de Aída Morales que involucra a ‘Muy buenos días’: “Yo no presentaba ahí”

“Esto ocurrió en el año 2007... Les voy a contar porque muchas personas me taggearon preguntándome ‘Flaky, es verdad que tu presentabas, tu eras presentadora, tu estabas ahí... Para ese entonces Mabel estaba de presentadora ’, y querían saber si yo estaba cuando ella estuvo invitada y aquí viene la respuesta: No", mencionó Mabel a través de sus historias de Instagram.

¿Qué dijo Aída Morales de la mala educación que percibió en este programa?

Durante la entrevista, Aída Morales compartió que el ambiente fue poco acogedor y la actitud del equipo de presentadores le resultó desagradable. “Uy, es que mi primera experiencia en ‘Muy buenos días’ fue vergonzosa, porque yo decía, no puede ser que los que vemos el programa desde la sala, no sepamos la clase de personas que están ahí frente a las cámaras” , expresó.

Morales contó que fue invitada al set mientras promocionaba la telenovela Marido a sueldo. Sin embargo, su llegada fue ignorada por completo. “A mí me invitaron a pasar al set y yo me senté, ninguno de los presentadores me saludó, te lo juro, ninguno me dijo ni siquiera los buenos días”, recordó.