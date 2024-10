Mabel Cartagena dio sus primeras declaraciones luego de demandar a su acosado: “estoy exponiendo la vida de mis hijos”

“Leerlas y recibir tanto apoyo me ha confirmado que tomé la mejor decisión, aunque sintiera tanto miedo (...) Para mí no ha sido fácil este proceso. Exponerme de esta forma y exponer la vida de mis hijos es algo que me generó miedo y culpa, pero sé que tengo un gran apoyo de abogados”, mencionó en su publicación.

Del mismo modo, sus seguidores y amigos más cercanos no dudaron en dejar un mensaje de apoyo y aliento, donde no solo demostraron el apoyo incondicional, sino también varios esperan que pueda dejar atrás este capítulo angustiante y de miedo en su vida.

“Les pido paciencia, estoy intentando hacer contenido para ustedes y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado … Mateo está al tanto de todo, pero Luca aún no entiende estas cosas así que estamos lidiando con una realidad a medias dentro de casa para no afectarlos a ellos”, concluyó.

¿Qué dijo Mabel Cartagena sobre la denuncia?

“Me odia, me detesta, no entiendo por qué. Él es John Jairo Julio, el administrador de El Jopo. Esta es la verdad detrás de todo. Yo jamás lo había visto, no lo conozco, no tenemos ningún tipo de relación. No hemos trabajado juntos ni nos hemos cruzado. No tengo idea de por qué siente tanto odio, dolor y rencor hacia mí, o hacia Marcela o Kimberly”, agregó.