Aterrador caso de acoso del que es víctima Mabel Cartagena: “Temo por mi vida”

Mabel Cartagena se ubicó como una destacada creadora de contenido y presentadora de la pantalla chica, compartiendo todo tipo de ideas e información a sus fieles seguidores. Pese al cariño que suele recibir entre sus fanáticos de redes sociales, en ocasiones tiene que lidiar situaciones incómodas con internautras que le tiran hate (odio) y críticas negativas.

De hecho, recientemente, la famosa utilizó sus cuentas oficiales para publicar una denuncia, la cual se enfocaba en una lamentable experiencia en la que la difamaban y exponían de mala manera. La colombiana fue puntual en que no entendía por qué pasaba esto, ya que ella no tenía problemas con nadie.

Mabel Cartagena, en las imágenes, habló de la cuenta de Instagram llamada El Jopo, que era manejada por un hombre en Barranquilla con el fin de hablar mal de las mujeres. La celebridad comentó que estaba preocupada, ya que todo se estaba saliendo de control y se encaminaba a algo que le generaba temor.

Mabel Cartagena, creadora de contenidos. | Foto: Instagram

“Esto tiene tres años atrás, y resulta que salí con Luca al parque y nos percatamos de que la nana le comenzó a tomar fotos y mirarlo mal. Cuando regresamos al patio del edificio, había otra mujer que sacó el teléfono para sacarles fotos. Me di cuenta de que mi casa fue expuesta en la publicación y ahí me pillé lo que estaba pasando. Esta persona, que trabaja en el mismo edificio, envió esta foto a una cuenta que me ha hecho un acoso, no me ha soltado ni un solo día”, afirmó.

“Un tipo machista, misógino, maltratador verbal. Esto tiene que tener un pare ya mismo, tiene que tener un antes y un después, voy a poner la cara por aquellas que no han podido y les da miedo. Marcela García es una de las afectadas y también sufrió por culpa de este sujeto. Él fue quien expuso que Marce usaba peluca... preciso cuando ella no estaba preparada emocionalmente para hacerlo, le tocó hacerlo. También ha hablado de Kimberly Reyes, Lili Díaz, de Isabella Santodomingo, quien sufrió una crisis muy fuerte”, agregó.

La creadora de contenido explicó cómo operaba dicho perfil, enfatizando que se pasaba información, posiblemente falsa, para que se compartiera sin consentimiento. Todo estaba exagerado y quería hundir a las mujeres, obteniendo lo que desea, que es “reconocimiento” por un rato.

“Como necesita contenido y necesita hundirnos, siente sus 15 minutos de atención, le dieron satisfacción (...). Jamás en la vida me has visto y, sin embargo, llevas tres años dañando mi imagen con mentiras y exageraciones. A tu casa llegará la demanda, y espero que tengas cómo reparar los daños que has causado”.

Mabel Cartagena confesó incómoda situación que vive en redes sociales. | Foto: Cuenta de Instagram @flakycartagena

Mabel Cartagena aseguró que iba a exponer la identidad del hombre, ya que estaba cansada de que todo esto le dañara su paz y su estabilidad. Al ser anónimo, la presentadora advirtió al sujeto, exigiéndole respeto y que frenara esta ola.

“Lo que quiero es que pare el matoneo cibernético, que la gente sepa quién está detrás de estas cuentas venenosas. Y si algo me llegara a pasar a mí, a mi esposo o a mi familia, ya saben… Porque, honestamente, tengo mucho miedo, no debo plata, no tengo enemigos. Durante todos estos años nunca hice nada malo, pero él, que me odia tanto, ha logrado muchas cosas en tres años. ¿Qué podría hacer ahora que tiene motivos para odiarme? No confío en él, es una persona maliciosa”, apuntó.

Mabel Cartagena confirmó que tomó acciones legales, responsabilizando a este hombre de cualquier cosa que le pueda pasar. Allí mencionó que tenía miedo por las represalias que pudiera tomar en su contra, por lo que deja en alerta esta situación.

“Las empleadas de mi edificio ahora andan pendientes de nosotros, para tomar cualquier foto y enviárselas a su cuenta. Por eso temo por mi vida (...), sufrí ataques de pánico y ansiedad, algo muy duro, gracias a John Jairo”, señaló.

“Me odia, me detesta, no entiendo por qué. Él es John Jairo Julio, el administrador de El Jopo. Esta es la verdad detrás de todo. Yo jamás lo había visto, no lo conozco, no tenemos ningún tipo de relación. No hemos trabajado juntos ni nos hemos cruzado. No tengo idea de por qué siente tanto odio, dolor y rencor hacia mí, o hacia Marcela o Kimberly”, agregó.

La presentadora finalizó contando que ya todo el ámbito legal estaba sobre ruedas, buscando hacer justicia. Su equipo de abogados fue puntual en que las pruebas se recolectaron y se verá más adelante qué sucederá.