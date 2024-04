Mabel Cartagena reveló cuánto le pagaban en ‘El lavadero’ y los motivos de su renuncia

Mabel Cartagena es una de las presentadoras más queridas de la televisión en Colombia , que, aunque hace algunos años no participa en un programa de la pantalla chica en el país, sigue conservando el cariño de muchos.

Este proyecto le dio la oportunidad de que su rostro se diera a conocer, siendo llamada a presentar durante una semana en el matutino Día a día , donde aunque no quedó, sí se dio a conocer.

“Les voy a contar cómo renuncié al programa que más he amado hacer en mi vida que era ‘El lavadero’”, fueron las palabras con las que Cartagena inició su relato.

Continuó manifestando que “ Este era un programa de chismes del canal RCN, en ese entonces era el espacio número uno de entretenimiento y teníamos un ‘rating’ superalto . Yo tengo la fortuna de decir que trabajé cuando la televisión era ‘bacanísima’ porque no existían las redes sociales, así que todo el mundo la veía”.

“Todos estos años yo devengaba un sueldo de $3.200.000. No sé cuánto ganaba ‘La Negra’ creo que ganaba más que yo, porque ella conseguía los chismes, las exclusivas y yo era la presentadora igual que Rodrigo”, reveló Mabel.

Confesó que aunque no sabía cuanto, sabía que varias de sus compañeras de canal ganaban mucho más, por lo que, “Yo acababa de casarme con ‘Sebas’ [Sebastián Decoud] y ya tenía a mi primer hijo. Y él me dijo: ‘tienes que darte valor y si ellos no te valoran debes tomar una decisión ya’”.